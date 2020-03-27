【機票抽獎】機管局「賞飛就飛」得獎凍過水？　機管局：已作彈性安排

還記得踏入2020年1月，機管局聯同國泰航空（00293）和旗下香港快運（HK Express）推出「賞飛就飛」抽獎？當時活動合共送出逾千張機票，打工仔女每日都熱烈希望自己能抽中免費機票，開心去旅行，而活動開始之初，網站更一度出現「死機」的情況。

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「賞飛就飛」活動期由2020年1月3日至3月1日，為期9周，每周有5至7個機票目的地可供選擇，包括澳洲阿德萊德、美國三藩市、加拿大溫哥華、以及港人「回鄉」之選日本東京等，然而，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，多國實施封關封城的措施，連舉辦活動的航空公司都陸續宣佈暫停客運的航班，當初滿心歡喜得獎的市民，獎品隨時「凍過水」。

國泰航空（00293） 早前宣布，旗下廉航香港快運（HK Express）於3月23日起暫停服務至4月30日，而國泰和國泰港龍4、5月只會維持客運運力約4%。

根據早前機管局公布的活動資料，香港機場管理局有權，在考慮到以下合理情況時，在任何時間取消涉事參加者參與抽獎及得獎資格，而毋須事先通知及給予解釋，並對該涉事參與者及得獎者不負任何責任，而機票獎品之出發期限為 2020年 1 月 3日至 2020年 6 月 30 日，並視乎個別航空公司的機位供應情況及按照機票的停留期限內完成旅程。

本網向機管局查詢有關新冠肺炎下的領獎安排，獲回覆：「鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）事件，我們已跟參與之航空公司溝通，並應個別得獎者的要求而作出彈性的領獎安排。​」

得獎者最終有多少個能夠成功出發，仍然是個謎。