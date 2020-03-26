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由新田攻入尖沙咀　泰夯蝦食材新鮮取勝

理財智慧 15:28 2020/03/26

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雖然飲食業陷入了冰河時期，不過藝人姚亦澧去年跟幾位拍檔於新田購物城開的泰夯蝦，生意卻大收旺場，且在尖沙咀開的第二間分店剛於上月開業。回想起去年7月決定落戶新田購物城開店，姚亦澧笑言當時剛開始出現社會運動，「我們直頭滴曬汗！抱住嘗試心態，戰戰競競開第一間店，食住個Gimmick去做，因為在香港沒有人做流水蝦，那為甚麼不去試試呢，加上看到零售業已經開始疲弱，全部轉到綫上。雖然見到好多開餐廳的人都叫苦連天，但事實上又不停有新餐廳開業，即是說飲食仍然有得做，故幾經思量決定開泰夯蝦。」=

豈料在開業短短一兩個月已見反應非常好，「尤其我們沒有做甚麼廣告宣傳，主要只是靠網上和社交媒體，去到8、9月份人數更激增，平均一個月有3,500位食客，最高峰一晚接待了300位人客。」生意愈做愈旺，亦開始見市場上有其他餐廳模仿他們的營運模式，「雖然一方面覺得多了競爭，但同時亦足見我們的想法無錯，否則怎會被抄襲？所以我們就更用心經營，除了店內必須讓顧客體會到良好的服務，食材方面亦經過嚴格挑選，以新鮮取勝。雖然成本會較高，但我們覺得口碑比較重要。」

泰夯蝦去年7月開的第一間店適逢社會運動開始，上月尖沙咀分店開業，又遇上疫情爆發，難免令姚亦澧和幾位股東多了些擔心和顧慮。「我們是去年12月知道有尖沙咀這個舖位，當時正值社會運動但還未有疫情，本已擔心開業後無客，但另一方面又諗，開分店都是想做好個品牌，而過去收到不少食客的反映，說新田有點遠，不方便常去。既然這半年都做得不錯，不如再向前走多步，樹立個好形象。」

姚亦澧表示當時股東們都掙扎是否要在此期間開分店，但他們也經常覺得有危自有機，飯始終都要食，於是乎就博一博。尖沙咀店開業至今1個月，幾乎晚晚爆場，「因為第一間店口碑不錯，好多人都慕名而來，放題分了三個時段，7點至9點半人數最多。」現在兩間餐廳生意都不錯，但始終疫情蔓延，難免影響市民外出食飯的心情，故現在新田店平日都不開，只在星期五六日做生意，「我們盡量不想太多人聚集，尖沙咀則日日都會開，如果有些去開新田的食客，就會建議他們去尖沙咀食，從而又可集中一下資源。」

新田及尖沙咀兩間店都分別投資了7位數，姚亦澧透露新田已經差不多回本了，期望尖沙咀店也可以在3個月至半年內回本。「其實都是見到新田店差不多回本，我們才決定開尖沙咀店，主要看幾方面，第一是有需求，第二當然是想食住個勢，始終我們是全港首間流水蝦的餐廳，這個定位好重要，即使外面有人跟風或競爭，我們都已經搶了頭啖湯。」

泰夯蝦以活蝦為賣點，食客可在餐廳內的蝦缸夾出活蝦，放到冰桶焗暈，就可放到爐上燒。但因是新鮮食材，預活蝦的數量正是他們最大的挑戰，曾經就試過因一些沒有訂位的客人來到，未有足夠活蝦供應而感到失望。所以姚亦澧再三提醒，客人記得預先訂位，以確保他們能預備到充足的新鮮食材。「我們兩間店平均每星期合共要訂1000至1200斤活蝦，這才發現原來香港人好鍾意食蝦，有些熟客更會一星期來兩三次。」

面對當前逆境，姚亦澧坦言︰「外面的環境怎樣我控制不到，但我可以控制自己心境怎樣去適應個環境，因為有危自有機，心態最重要。」然而，泰夯蝦能夠在這個環境下仍大受歡迎，也令他領會到只要具特色，仍然有吸引力。為了令食客放心，他指現在採取了三大防疫措施，包括每位食客需量體溫及全身高溫消毒，他們更特意花了近20萬元添置大型抽風系統，令室內空氣流通，而店內亦會加強消毒清潔，確保環境衞生。

節錄自第648期《iMoney Wealth》。

撰文 : 張以正

欄名 : 趨勢報告

放題 尖沙咀 廣告 運動 環境衞生 疫情

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