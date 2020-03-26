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比亞迪周日發布刀片電池　下一殺手級產品？

金融經濟 15:01 2020/03/26

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比亞迪3月29日發布刀片電池。

比亞迪 （01211） 宣布，3月29日（星期日）舉行網上發布會，正式發布「刀片電池」，由集團總裁王傳福、副總裁何龍兩大高層主持。比亞迪一直採用鐵電池，與Tesla國外使用「三元鋰電池」不同，而「刀片電池」被比亞迪視為電池升級的突破。到底刀片產品能否成為殺手級產品？

電動車兩大系統--鐵電池、三元鋰電池

比亞迪為鐵鋰電池龍頭，與Tesla 等廠使用的三元鋰電池技術不同。據內地科技媒體報道，比亞迪的鐵電池，在失控溫度、放電循環（即充電次數壽命）都較三元鋰電池優勝，而且成本低，毋須使用稀有金屬--鈷（Cobalt）。

不過，鐵電池在能量密度不及三元鋰電池，在用家最為關注的行車里程，反為遜色，令民用私家車範圍，不及三元鋰電池普及。

刀片電池提高續航能力　技術仍惹質疑

王傳福年初宣布，即將發布「刀片電池」，號稱有300項專利，在能量密度與體積比例上有所改善，令旗下電動車的續航里程可達600公里，與Tesla 主力車型Model S最高610公里續航里程，幾近看齊。

比亞迪年初股價，曾因王傳福的預告一度彈升至50元以上，3月才因疫情憂慮而重回年內低位。

有內地媒體形容刀片電池「化腐朽為神奇」，批評刀片電池並不是像字面那般具有顛覆性質的新型電池，寧德時代、北汽也有類似電池產品，比亞迪只是找到更易傳播的產品名，對散熱、安全都有懷疑。

雖然技術遇到質疑，隨電動車普及被視為不可逆轉大勢，不論三元鋰或鐵鋰電池現時發展都遇到技術限制，投資界、汽車界都相當關注「刀片電池」，冀從比亞迪發布會得到更多資訊，評估大勢。

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