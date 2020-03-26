  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 15:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】橙汁供不應求 期貨價格單月漲2成

環球經濟金融 14:48 2020/03/26

分享：

新冠肺炎疫情下，消費者對健康食品或產品的需求大增，加上運輸成本上升，導致橙汁本月的期貨價格飆升20%。

全球的新冠肺炎疫情持續，環球股市遭疫情衝擊。但由於新冠肺炎疫情下，消費者對健康食品或產品的需求大增，加上運輸成本上升，導致橙汁期貨價格本月飆升20%，5月橙汁期貨最新報120.38美元，民眾未來可能要捱貴橙汁。

疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕

【英國疫情】梅根據報不准哈里 回英國探查理斯

英國廣播公司（BBC）報道，AxiCorp的首席全球市場策略師因內斯（Stephen Innes）表示，消費者認為飲用橙汁可增強免疫力，從而增加橙汁的市場需求。但另一方面，疫情導致貨輪及航班的班次削減，生產商運輸方面遇到困難，打擊橙汁的供應鏈。

另外，尤其美國目前的疫情嚴峻，各地因應疫情實施社會隔離措施，但美國佛羅里達州一向盛產鮮橙，令人憂慮農場及工廠於疫情下的人手是否足夠，會否導致橙汁的生產受阻。

一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名

【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

橙汁期貨目前錄得的升幅，為自2015年10月以來錄得的最大單月升幅。倫敦富時100指數上月下跌超過13%，美國道指則下跌超過16%。

橙汁期貨價格上漲的情況下，因內斯表示橙汁生產商很可能會將價格上漲的成本，轉嫁給超市、商店及消費者。

不少商品都設有期貨價格，可於部分交易所進行交易。期貨合約通常用於橙、小麥等商品，當這些商品因自然災害或收成欠佳而價格上漲時，公司可透過期貨合約對沖商品價格飆升所引起的風險。

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

【法國疫情】未計死在家或護老院 死者料遠超官方公布

 

相關文章

疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕
今日
疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕
【英國疫情】梅根據報不准哈里 回英國探查理斯
今日
【英國疫情】梅根據報不准哈里 回英國探查理斯
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
今日
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
【美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人
今日
【美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人
一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
今日
一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
傳染病 疫情 股票 商品 期貨 食品 道瓊斯工業平均指數 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間15:00）

下一篇文章

【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【日本疫情分佈圖】單日新增創紀錄 東京確診超北海道居冠
【日本疫情分佈圖】單日新增創紀錄 東京確診超北海道居冠
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間15:00）
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國