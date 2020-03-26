【新冠肺炎】橙汁供不應求 期貨價格單月漲2成

▲ 新冠肺炎疫情下，消費者對健康食品或產品的需求大增，加上運輸成本上升，導致橙汁本月的期貨價格飆升20%。

全球的新冠肺炎疫情持續，環球股市遭疫情衝擊。但由於新冠肺炎疫情下，消費者對健康食品或產品的需求大增，加上運輸成本上升，導致橙汁期貨價格本月飆升20%，5月橙汁期貨最新報120.38美元，民眾未來可能要捱貴橙汁。

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英國廣播公司（BBC）報道，AxiCorp的首席全球市場策略師因內斯（Stephen Innes）表示，消費者認為飲用橙汁可增強免疫力，從而增加橙汁的市場需求。但另一方面，疫情導致貨輪及航班的班次削減，生產商運輸方面遇到困難，打擊橙汁的供應鏈。

另外，尤其美國目前的疫情嚴峻，各地因應疫情實施社會隔離措施，但美國佛羅里達州一向盛產鮮橙，令人憂慮農場及工廠於疫情下的人手是否足夠，會否導致橙汁的生產受阻。

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橙汁期貨目前錄得的升幅，為自2015年10月以來錄得的最大單月升幅。倫敦富時100指數上月下跌超過13%，美國道指則下跌超過16%。

橙汁期貨價格上漲的情況下，因內斯表示橙汁生產商很可能會將價格上漲的成本，轉嫁給超市、商店及消費者。

不少商品都設有期貨價格，可於部分交易所進行交易。期貨合約通常用於橙、小麥等商品，當這些商品因自然災害或收成欠佳而價格上漲時，公司可透過期貨合約對沖商品價格飆升所引起的風險。

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