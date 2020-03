▲ 蘋果行政總裁Tim Cook稱已經採購1000萬個口罩予美國及當地醫護人員。

新型冠狀病毒肺炎在全球肆虐,蘋果(美:APPL)行政總裁庫克(Tim Cook)於社交網站平台Twitter拍片表示,蘋果將會捐贈1000萬個口罩予美國及當地醫護人員,又呼籲當地居民:Stay at home。此前,蘋果已捐出200萬個口罩協助美國及歐洲,對抗新冠肺炎疫情。

據影片顯示,Tim Cook表示,目前正在家工作(work from home)。他強調,大家應聽從專家意見,盡量留在家中及與人保持最少6呎的距離。他於影片中表示感激當地前線工作人員,又認為大家可以成功面對困難(rise to the occasion)。

