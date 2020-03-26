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【英國疫情】梅根據報不准哈里 回英國探查理斯

環球社會熱點 14:20 2020/03/26

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【英國疫情】梅根據報不准哈里 回英國探查理斯

英國疫情持續，甚至蔓延至英國皇室。英國王儲查理斯（Prince Charles）亦確診新冠肺炎。英國有媒體報道指，梅根（Meghan）向哈里王子（Prince Harry）指，不論任何情況都不准哈里外遊，包括回英國探望查理斯。

梅根與哈里現時正身處加拿大。《每日郵報》引述消息指，梅根向哈里表示：

無論如何，她都不會同意讓哈里現在外遊。

報道指，梅根又表示，哈里一直有與查理斯保持聯絡，而對於查理斯確診一事，哈里現時感到很沮喪。梅根又稱自己同樣感到很沮喪，二人都希望可以幫點忙。

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哈里對上一次見查理斯為3月9日出席皇室活動時，當時哈里與梅根未有帶阿奇（Archie）同行，據報是以免阿奇感染新冠肺炎。

報道又指，梅根近日亦加強防疫措施，除了要求員工遵守衛生規定外，亦要他們戴上乳膠手套。

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71歲查理斯昨日確診新冠肺炎。王室發言人指，查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。查理斯72歲的太太卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦已接受測試，但對病毒呈陰性反應。兩人已按政府指引，在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）隔離。

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