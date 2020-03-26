香港寬頻推「資源互換」互換計劃　商戶可以產品抵銷上網費

▲ 香港寬頻推出「資源互換」計劃，讓客戶能以其產品或服務抵銷費用。

香港寬頻 （01310） 宣布，推出「資源互換」（Barter & Bundle）計劃，接受商戶以其產品及服務抵銷香港寬頻電訊及科技方案的部分服務費用。然後香港寬頻將向其企業及住宅客群（即全港約一半公司及三分之一住宅）提供優惠，讓其享用集團交換回來的產品及服務。

香港寬頻表示，為幫助公司應對目前困難的營商環境，以及與客戶達至雙贏及長期發展，歡迎不同行業的企業以資源互換方式，以其貨品或服務交換香港寬頻的電訊及科技方案。

香港寬頻稱，「資源互換」計劃旨在互惠互贏，沒有商戶數目限額，或對互換產品或服務種類預設限制，歡迎任何企業聯絡香港寬頻探討互換安排。香港寬頻提供一站式的電訊及科技方案作資源互換，遍及數據連接、話音通訊、雲端及遙距辦公室方案、物聯網、數碼方案、業務延續、資訊保安及更多其他服務。現正受惠於資源互換安排的香港寬頻客戶包括快餐店、零售連鎖店、酒店、會議中心及其他提供服務的企業。

香港寬頻表示，目標是要充分利用香港寬頻客戶網絡，協助企業減少營運成本及創造商機，為客戶及生意夥伴製造雙贏的長遠效益，而非只是為從中獲利。

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