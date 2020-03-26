【全球大流行】印度21天禁足令　蘋果生產線大受影響

▲ 印度總理莫迪日前宣佈，全國上下需要完全禁止非必要外出 21 天，富士康金奈廠房需要配合抗疫措施，預料深受消費者歡迎的iPhone XR需要面臨停產問題。

新冠肺炎肆虐全球，為減少市民傳播感染的機會，不少地方都採取封城和強制留家抗疫等措施。印度總理莫迪日前宣佈，全國上下需要完全禁止非必要外出 21 天，而位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）地區的富士康金奈廠房需要配合抗疫措施，預料深受消費者歡迎的iPhone XR需要面臨停產問題。

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據外國網站AppleInsider報道，印度政府宣佈，在星期二午夜時間開始進行全國大範圍封鎖，暫時會維持至3月底；而昨日黃昏起，印度全面禁止四個人或以上的聚會，政府派警察和私人保安聯合巡查。報道指，印度的封城措施，最受影響的科技公司就是Apple，因其代工生產iPhone的Foxconn和Wistron均需關閉當地的廠房配合政策。這是繼早前中國內地後，Apple再度因為代工商所在之處需要停工而受影響。

早在去年10月起，印度Foxconn開始生產iPhone XR，但現時工廠需要暫時停產至4月14日，之後將會因應政府的公佈而決定能否復工。Wistron發言人則表示，公司會跟隨政府的禁令，但未有回應哪些產品的生產會受影響。

今次印度宣佈為期21天的禁足令，相信會對iPhone的供應和銷售構成嚴重打擊，除了生產受到阻延，Apple在印度僱用的過千名員工，亦因為政府的措施而無法上班。莫迪表示，是次決定純粹為了國民著想，假如禁令無法在未來 21 天好好執行，印度將會倒退 21 年。

責任編輯：施雯雯