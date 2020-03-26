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中海油服：將根據市況調整資本開支　首兩個月復工率約95%

金融經濟 13:50 2020/03/26

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中海油田服務董事長齊美勝指，大部分油氣公司在現水平油價支撐不了多久。

國際油價低企，中海油 （00883） 等油氣開發商表明會壓抑開支，中海油田服務 （02883） 首席執行官兼總裁曹樹傑指，集團會根據市場情況調整設備改造方面的資本開支，但科研投入絕對不會減少，暫時境內的工作量沒有太大調整，集團會高度關注市場變化，做好成本控制。

董事長齊美勝表示，去年紐約期油維持於50至70美元水平，昨日約處於30美元水平，大部分油氣公司在現水平油價支撐不了多久，因此若油價長期維持在低點，對公司將會有較大衝擊。對於疫情對公司影響，他指，首兩個月合同量變化不大，作業量也沒有大影響，復工率約95%。

中海油服今年資本性開支按年增加約51%至48億元人民幣，主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造等。齊美勝稱，公司將以新發展理念為指引，加快綠色環保低碳技術的研發和創新，並通過技術產業升級增強核心競爭力，以自有資產、租賃、管理多種方式靈活配置裝備資源，更快地把握市場需求變化。

曹樹傑稱，現時租賃設備佔整個裝備板塊約四成，令集團在低油價下，可以很有效地將價格下降轉移，向承包商的提價因此可以降低，保持成本競爭優勢。

相關文章：中海油擬削減資本開支及產量目標　油價如大海潮汐一樣大起大落

【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年

香港股票 疫情 中國海洋石油（00883） 石油氣 紐約期油 中海油田服務（02883）
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