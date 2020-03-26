【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙

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疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕
德國的新冠肺炎死亡人數相對較低，逾3.7萬宗確診中，只有206人死亡，死亡率為0.6%；意大利確診病例是德國的近2倍，但死亡率是德國的數十倍以上。惟疫情一日未完結，目前的死亡率也不能作準。德國媒體《The Local》訪問了世衛的專家，總結了4個可能因素。
世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）專家佩博迪（Richard Pebody）坦言，對於德國死亡率較低的原因，知道的仍然很少，令人十分困惑；但警告不要與其他國家比較，因每國的基本條件不同，難以相提並論。
疫情嚴重國家之死亡率（死亡人數÷確診人數）：
|死亡率
|確診人數
|死亡人數
|意大利：10.1%
|74386
|7503
|西班牙：7.4%
|49515
|3647
|中國大陸：4.0%
|81290
|3287
|美國：1.5%
|69047
|1046
|南韓：1.4%
|9241
|131
|德國：0.6%
|37323
|206
|數據截至3月26日下午1時
意大利和西班牙等國家的疫情可能比德國爆發得早很多。佩博迪指，這些國家的「零號病人」或發現得不夠早，他們感染病毒後一段時間才出現病徵，期間不自覺地播毒；患者死亡前亦會經歷數周的危殆階段，德國的時間線與意大利、西班牙不同。
由於很多國家或地區的檢測人數較少，難以得知確診病例的平均年齡。佩博迪稱，可能很多年輕人感染疾病，但沒有或只有輕微的症狀。如果年輕患者有潛在疾病，症狀多數不會嚴重，但當然亦有例外。
在意大利，確診患者平均年齡比其他國家（包括德國）高得多。德國人口研究員巴克豪斯（Andreas Backhaus）今周初在Twitter發文表示，德國患者平均年齡為45歲，意大利為63歲。
要留意的是，死亡人數不一定與國內平均年齡有關。根據國際應用系統分析研究所（IIAS）統計，2015年意大利和德國的年齡均為45.9歲。
巴克豪斯在Medium上，比較南韓和意大利的疲情關鍵日期，發現確診數字大致相同。南韓9%患者為70歲，意大利70歲患者佔逾40%，或是兩者死亡率大相徑庭的原因。
德國疾病預防機構Robert Koch Institute（RKI）數據僅反映，60歲或以上的感染情況，70歲以上並未提及。但相信德國確診病例年齡分佈大大低於意大利，截至本周初，德國50%患者介乎35至59歲，僅19%是60歲以上。
國家或地區的獨特年齡結構決定了病毒檢測策略。如果意大利有更多年輕人接受檢測，死亡率可能截然不同。
德國提倡，所有與患者有接觸的人及輕微症狀的人都要接受檢測。世衛專家指，德國檢測策略非常進取，因此確診病例中可能有輕度患者。惟疫情愈流行，擴大檢測的難度就愈大，因衛生系統不堪重負。
醫院準備得愈好，就可拯救愈多生命。佩博迪提出3個關鍵因素：深切治療部數量、病房有沒有足夠保護衣、訓練有素的醫護人數。
意大利人口約6000萬，在疫情爆發前有5000張重症病床；同時，興建了臨時醫院。英國有6600萬居民，但只有4100張重症病床。德國約有8000萬人，有2.8萬張床，目前病床數字已翻倍。