中金料人行年內再降準　港銀內銀受累、3類金融企業防守力高

▲ 中金預計，今年香港銀行業盈利會下跌一成。

新冠疫情迅速在全球擴散升級，全球經濟衰退風險明顯上升。中金公司在最新報告中預測，中國財政和貨幣政策的逆周期調節力度或將加碼，包括提高預算赤字率、發行特別國債和提高地方債限額；年內降低LPR 40點子，RRR 150點子，存款基準利率25點子。中金同時亦看淡香港銀行業前景，預測2020年盈利將會下跌。

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港銀息差遭受衝擊

金融企業當中，中金認為，以經紀業務和資本中介業務為主的券商、以車險為主的財險公司、港交所 （00388） 受影響較小；香港本地銀行將受到較大的息差和盈利衝擊。

報告又指出，社會動盪使香港經濟於去年下半年起陷入收縮。2020開年以來，新冠疫情使香港消費和旅遊收入急劇下滑，加上美國聯儲局大幅降息，預計香港銀行業將面臨更大的經營壓力。

中金預計，香港銀行業息差大幅收窄，2020年至2021年營收和利潤也按年下滑，相對看好盈利能力穩定、估值合理、有較強香港以外地區增長潛力的中銀香港 （02388） 。具體而言，預測香港銀行業2020年資產增速由2019年的6.2%下降至4.9%；而營收、淨利潤按年分別下降12%及10%。

料內銀行加速分化

中金同時強調，行業間的分化將加速。中金預計，國有大行將承擔較多逆週期信貸政策和調降信貸利率以向實體經濟讓利的責任，由於其信貸結構偏重大型企業、基建項目和住房按揭貸款，其信貸質量相對平穩但利潤增速將進一步放緩，預計2020年平均利潤增速約為2%。同時，中金預測其他股分制銀行、地方銀行的利潤增速則明顯下行。

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