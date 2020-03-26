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【美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人

環球社會熱點 13:48 2020/03/26

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【新冠肺炎美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人

美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續惡化，紐約州確診病例突破3萬。美國人堅持不戴口罩，選擇互相保持距離，似乎亦好過冇，至少有一定效用。紐約州下調新冠肺炎確診入院人數增長預測，但速度仍然驚人，預料不用5天就會翻倍。

美國恐爆第二波疫情 或成季節疾病

【美國疫情分佈】死亡破千 確診或2日後全球最多

紐約州病例佔美國疫情近半，州內醫療系統人手物資短缺，紐約市住院人數超過2800，醫療系統面臨爆煲，但紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周三（25日）帶來一點好消息，下調了紐約疫情入院人數增長預測。

紐約最新預期，新冠肺炎入院人數每4.7天增加一倍，比周一預測數字3.4天顯著改善。周日預測速度更短至2天。

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

科莫表示，這是民眾保持社交距離（social distancing）減慢病毒傳播速度的初期蹟象。

美國等西方國家民眾在疫情全球大流行下，堅持不戴口罩，選擇互相保持6英尺（約1.8米距離）。惟這無疑難以取代戴口罩服役，在人口稠密大城市成效更加存疑。

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

科莫亦坦言，紐約確診人數仍然顯著速度增長，而州內目前最大困難就是呼吸機短缺。他指紐約需要3萬部呼吸機，現時則只有4,000部，縱政府已多購7,000部，華府亦支援另外4,000部，但仍不夠數。

紐約市周三已採取進一步行動，減少民眾互相接觸。市政府為了讓人保持距離，宣佈封閉部分行車路，向行人開放。當局又呼籲民眾避免打籃球等涉及身體接觸運動。

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

法國死者料遠超官方公布 未計死在家或護老院

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