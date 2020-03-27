【紐約封城】不戴口罩只保持距離1.8米 封車路變行人路

▲ 【紐約封城】新冠肺炎美國疫情 紐約車路變行人路 只為不戴口罩保持距離（資料圖片）

美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情急轉直下，確診數字超越中國成為全球之最。美國紐約州更成重災區，確診病例近4萬。美國人堅持不戴口罩，選擇互相保持至少1.8米距離，但看來並不足夠。紐約市政府為了讓民眾保持距離，關閉部分行車路，改為供行人使用。紐約疫情極其嚴重，市內停屍間甚至已經爆滿，當局不排除強制民眾保持間距。

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）下午，美國確診人數逼近8.6萬，超過3.9萬來自紐約州，其中紐約市佔逾2.3萬。

紐約：美國疫情爆心 紐約市 紐約州 美國 確診 逾2.31萬

（佔紐約州59%） 逾3.91萬

（佔美國45%） 約8.60萬 死亡 365

（佔紐約州80%） 454

（佔美國35%） 1296 截至香港時間3月27日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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紐約市是重災區之中的重災區。紐約市日前已採取進一步行動，減少民眾互相接觸。市政府為了讓人保持距離，宣佈封閉部分行車路，向行人開放。

紐約市以下4條主要街道，會從早上10時至晚上7時對車輛封閉，改為臨時行人專用區：

曼哈頓區公園大道（Park Avenue；即第4大道），28街至34街路段

布魯克林區Bushwick Avenue部分路段

皇后區34th Avenue部分路段

布朗克斯區Grand Concourse部分路段

紐約市政府又呼籲，民眾避免打籃球等涉及身體接觸運動。

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美國等西方國家民眾在疫情全球大流行下，堅持不戴口罩，選擇互相保持6英尺（約1.8米距離）。惟這無疑難以取代戴口罩服役，在人口稠密大城市成效更加存疑。

紐約州州長（Andrew Cuomo）早前傳來希望，下調紐約疫情入院人數增長預測後，周四（26日）亦改變口風，重申呼吸機短缺是紐約一大挑戰。他形容，紐約州一天錄得100人死亡，消息非常壞。

紐約州現時死亡人數超過450，紐約市佔365，紐約市停屍間已經爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

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