一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名

▲ 大批英國人響應號召，義務幫助NHS，短短1日有逾50萬人報名。

英國疫情持續蔓延，王儲查理斯（Prince Charles）亦確診感染新冠病毒，病患數目急增，英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）壓力大增。英國政府號召國民，義務馳援處於水深火熱的NHS，獲英國人極熱烈響應，不到1日，已有逾50萬人報名參加。

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英國政府向國民求助的聲明周二一出，大批英國人旋即行動，以平均每秒5人的速度蜂擁報名參加，英國政府宣布，短短15小時，便有50萬英國人報名。

NHS醫療總監Stephen Powis出席英國廣播公司（BBC）節目時稱，英國人回應令人嘆為觀止（astonishing）。他稱：「昨日我們才發出號召，招募義務的人員，加入NHS大軍，希望有25萬義工，我可以說，一夜之間，我們已有17萬人報名。」

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疫情肆虐英國，國家危難當前，英國人萬眾一心，群起出動馳援國家醫療系統，展現出極大的熱情，反應之強之快，超出英國政府想像，當局原本只要求25萬人義務幫忙，名額極速填滿，於是將招募義工數量目標提升至75萬人。

該批義工會擔任非醫學相關的輔助崗位，讓分身不暇的醫護可專注醫療工作。他們的工作可分4項：

一、接載病人回家；

二、助NHS運送儀器藥品；

三、助運送物資予隔離人士；

四、致電被單獨隔離的人，提供支援，避免他們感到孤單。

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另外，NHS早前號召退休醫護重返NHS大軍，成果亦相當不俗。衛生部指，在發出呼籲後48小時內，收到4000名護士及500名醫生回應，暫時有共4500人願意重出江湖，助國家對抗肺炎。

二戰期間，英國亦曾大規模招募志願者，以廣播呼籲17至65歲的男子，加入組建地方防衛志願隊（Local Defence Volunteers），助抵禦德國入侵。短短2個月，已有近150萬人參加，遠超政府原先預期的15萬人。

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記者：林建忠