摩通料內房下月銷售全面復甦　籲投資者趁低吸納

▲ 摩通料內房銷售4月迎來全面復甦。

摩根大通發報告指，內房銷售持續改續，籲投資者在全面復甦前吸納。摩通指出，根據最新數據，愈來愈有信心內房3月住宅銷售可反彈一半，4月迎來全面復甦。該行認為，目前市場仍然擔心2019年業績派息及毛利率下跌的潛在風險，未全面反映復甦。

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摩通指出，新冠肺炎疫情帶來的影響已經明朗，重申對內房持正面看法，認為一旦銷售回復正常，內房行業將迎來強勁反彈，幅度或達20%至30%。該行續指，內房目前的市盈率僅5.4僅，低於2014至2016年的5.6倍至5.9倍。考慮到今年的預測盈利見明朗，認為下行風險可控。

摩通稱大型內房中，看好萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 及融創 （01918） ；中型內房則看好富力 （02777） 、新城、世茂 （00813） ；小型內房則看好美的置業 （03990） 、時代 （01233） 及中駿 （01966） 。

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