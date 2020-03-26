世衛專家：無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先

▲ 世衛流行病學家克爾克霍夫表示全球醫療物資短缺，建議無病人士不需戴口罩，留給前線醫護優先使用。

全球的新冠肺炎疫情肆虐，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞罕有公開批評各國，指各國錯失了擊退病毒的首次機會，呼籲現時各國應把握第二次機會團結抗疫。另外，世衛有流行病學家表示全球醫療物資短缺，建議無病人士不需戴口罩，留給前線醫護優先使用。

【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

【法國疫情】未計死在家或護老院 死者料遠超官方公布

多國的新冠肺炎確診及死亡數字持續上升，疫情仍未受控。彭博社報道，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，各國實際上應該早於一個多月至兩個月前就採取行動，批評已經浪費首個機會抗疫。

譚德塞又表示，全球目前有150個國家或地區錄得不夠100宗病例，部分下令封鎖的國家或地區，已成功爭取時間抗疫，全球目前仍有第二次機會。

【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病

【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

世衛流行病學家克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，全球醫護人員都面臨防護裝備短缺的困境，她建議沒有患病的人不需佩戴口罩，不應因為全國人使用口罩而剝奪醫生的口罩。

克爾克霍夫更表示，醫護人員口罩短缺是不可接受的事，強調保護醫護人員是重中之重。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，全球仍未為疫情做好準備，指出醫用手套的主要原料橡膠是來自少數幾個國家，疫情下供應鏈中斷隨時威脅醫用手套的供應。

【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

責任編輯：鄭錦玲