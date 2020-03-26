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【新冠肺炎】疫情掀裁員潮　僱主及僱員有何責任及權利？

商業 13:10 2020/03/26

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鑑於近日市道低迷，或開始出現不少裁員情況。為免誤墜法網，僱主在裁員時有什麼法例要遵從？僱員亦有什麼事項需留意？

根據勞工署指引，僱主在終止僱傭合約或當有固定限期的僱傭合約到期時，應支付解僱補償。視乎僱員的受僱期，僱傭合約的條款和終止僱傭合約的原因等，終止僱傭合約的款項一般如下：

1）工資及其他款項，包括：任何未發放的工資、任何未發放的年終酬金，及該酬金期內按比例的年終酬金、長期服務金或遣散費（如適用）、其他僱傭合約內列明的款項，例如年積金或公積金等
2）代通知金（如適用）
3）工資代替任何未發放的年假；及該假期年按比例的年假薪酬

僱主亦要留意，裁員後須儘快支付僱員應得的所有解僱補償，相關限期如下：

遣散費以外的款項 僱主最遲要在合約終止日或合約到期日後7天內支付解僱補償
遣散費 僱主須在接獲僱員所發追討遣散費的通知後2個月內支付

如果僱主未能在僱傭合約終止日後7天內支付工資，須就尚未清付的款額支付利息給僱員。另外，若僱主故意及無合理辯解而不依時支付解僱補償給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35 萬元及監禁 3年。

【新冠肺炎】僱主裁員有何策略　達至勞資雙方均滿意？

僱員被裁是否可獲發遣散費？

至於被裁僱員，應清楚確定你在《僱傭條例》和僱傭合約下的權利和保障。僱員如果是基於以下原因被解僱，即當作因裁員而被解僱：

1）僱主結束或準備結束營業
2）僱主停止或準備停止經營僱員受僱的工作場所
3）僱主對僱員所擔任的工作，或對僱員在其受僱地點所擔任的工作需求量縮減，或預期會縮減。

如僱員按連續性合約受僱不少於24個月，因僱主裁員而被解僱，則可享有遣散費。

【裁員減薪】公司要求僱員放無薪假　法例上是否受保障？ 

責任編輯：蘇穎琪

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