【內房業績】合景泰富：3月份銷售明顯回升 全年銷售目標1033億元人幣

▲ 合景泰富主席孔健岷（右三）指，目前項目復工率達92%，工友到崗率95%。

合景泰富 （01813） 在香港分別有兩個項目，其中一個是與龍湖集團 （00960） 合作發展的啟德坊二期住宅項目「尚‧珒溋」。「尚‧珒溋」去年開始開售，合景泰富主席孔健岷指，目前已銷售約35億元，至於鴨脷洲項目，指各項工作正常展開，也是按公司既定的計劃推進，疫情對公司造成的影響不大，公司將按市場情況及自己的節奏推盤。

對於復工情況，孔健岷表示，目前除了武漢地區外，整體項目復工率達92%，工友到崗率95%。他續指，疫情對酒店業務的影響比較大，目前還未看到回復正常水平的跡象，估計還要等待一個季度的時間。

今年銷售目標按年增20%至1033億元

去年合景泰富的預售額861億元（人民幣，下同），公司今年將邁向千億目標，銷售目標較去年增20%至1033億元。全年可售貨值1700億元，其中42%於大灣區。孔健岷表示，首兩個月銷售受疫情影響，但3月份各地區基本上已開放，銷售亦有明顯回升，加上公司擁有充足的可售資源，相信下半年可以追回來，有信心完成全年目標。

拿地方面，他表示，受疫情令各地政府的土地供應增加，指會選取優質土地，而公司目前的土儲已足夠未來3年的發展。

舊改料2021年可供貨100億元

合景泰富在舊改方面有26個項目，他表示，今年主要進行拆遷及投入建設，明年有部分貨值將推出市場，預計約100億元。

去年公司派息率為45%，合景泰富適逢25周年，問及派息政策及派特別息計劃，孔健岷指，只要現金流充裕，盈利良好，會維持一個比較好的派息百分比。

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