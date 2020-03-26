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【藍籌業績】中海外去年核心多賺10%、全年派息1.02元　香港土儲新高

金融經濟 12:37 2020/03/26

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中海外年內新增4個啟德合資項目，香港土儲創新高。

中國海外發展 （00688） 去年核心盈利343億元人民幣，按年增長10.1%。中海外擬派末期息0.57港元，全年派息就增13%至1.02港元，以中海外中午股價23.85港元，現價周息率4.28厘。

中海外全年收入增13.6%至1636.5億元人民幣，列帳盈利則為416.2億元人民幣，按年多10.3%。

中海外去年合約物業銷售額增長25.2%至3,771.7億港元，對應銷售面積為1,794萬平方米，增長12.6%。

香港土儲創新高　新冠肺炎已拖中國經濟

中海外在中國內地25個城市和香港，合共新增53幅土地，新增總樓面面積為1,146萬平方米，68%的新增土地儲備位於粵港澳大灣區、京津冀城市群、長三角都市圈，當中香港新增4個啟德合資項目，在港土地儲備創歷史新高，總可售貨值超過港幣1,300億元。

於年底，中海外系列公司土地儲備為8,923萬平方米。

新冠肺炎疫情下，中海外旗下商業物業已實施租金減免金額逾人民幣2,000萬元，主席顏建國形容「疫情已經拖累中國經濟增長，拖累全球經濟增長以至引發更大危機的可能性在加大。」

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