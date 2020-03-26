【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）

▲ 「愛的家」口罩突發在卓悅上架，每盒售價為188元。（程志遠攝）

【17：00更新】

「愛的家」口罩突發在卓悅上架，每盒售價為188元，每人限買一盒。暫時只得旺角分店發售，地址：奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下。

【12:36】

「愛的家」(Family Mask)口罩提早發售，將會於下周內於卓悅公開發售每盒口罩50個，售價為200元以下。

「愛的家」由鍾銘思創辦，其父鍾偉棠擔任總裁。鍾偉棠表示，口罩的PFE（ 微粒子過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）過濾效能超過99%，有效抵擋病毒，並已取得國際級檢測機構SGS驗證，亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試。

▲ 口罩的PFE（ 微粒子過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）過濾效能超過99%，有效抵擋病毒。(程志遠攝)

「愛的家」口罩下周將於卓悅上架，但「愛的家」表示，目前仍需與卓悅商討銷售形式，免人群聚集於店外排隊，造成恐慌。初期供應將每日達幾十萬個，長遠穩定達至每日100萬個。4月份內將全面公開發售。每日最多供應200萬個口罩至本港市場，包括實體店及網上銷售

包裝盒上亦有列明美國標準ASTMF2100、歐盟標準EN14683等。創辦人鍾銘思又指，現時正研發PFE、BFE過濾效能達95%的口罩，期望可以進一步壓低售價。



深圳設廠房 獲地方政府支援

「愛的家」斥資2000幾萬，目前深圳廠房共有12條24小時運作的生產線，合共100名工人，每日可生產逾100萬個口罩。鍾銘思稱，其企業擬4月中擴充至逾20條生產線，產能最多可達每日400萬個。換言之，供貨至香港的比率達50%。

口罩原材料供應相當緊張，鍾偉棠透露原料售價被炒高幾十倍。「愛的家」最後獲得中國地方政府協助並聯繫內地上市公司及國營企業，向「愛的家」提供穩定原材料。同時，該企業亦會分階段申請當地省政府的口罩生產資助，平均可獲得6成至7成補貼。

▲ 「愛的家」有賣口罩專車，考慮以流動車輛前往公立醫院賣口罩。(程志遠攝)

時，「愛的家」亦考慮4月開始前往醫管局旗下醫院，推行「一元一口罩」計劃，以「蝕本價」售予公立醫院內的所有人員，每人限購2盒，料受惠人士可達67000人。另外，「愛的家」亦向保良局每月捐贈10萬個口罩，直至疫情結束。

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記者：葉泳珊