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【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩下周卓悅上架　一盒50個約200元

商業 13:19 2020/03/26

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「愛的家」(Family Mask)口罩提早發售，將會於下周內於卓悅公開發售每盒口罩50個，售價為200元以下。

該企總裁鍾偉棠表示，口罩的PFE（ 微粒子過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）過濾效能超過99%，有效抵擋病毒，並已取得國際級檢測機構SGS驗證，亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試。

口罩的PFE（ 微粒子過濾效率）、BFE（細菌過濾效率）過濾效能超過99%，有效抵擋病毒。(程志遠攝)

「愛的家」口罩下周將於卓悅上架，但「愛的家」表示，目前仍需與卓悅商討銷售形式，免人群聚集於店外排隊，造成恐慌。初期供應將每日達幾十萬個，長遠穩定達至每日100萬個。4月份內將全面公開發售。每日最多供應200萬個口罩至本港市場，包括實體店及網上銷售。

深圳設廠房 獲地方政府支援
「愛的家」斥資2000幾萬，目前深圳廠房共有12條生產線，每日可生產逾100萬個口罩，擬4月中可擴充至逾20條生產線。鍾偉棠透露，其公司獲得中國地方政府協助並聯繫內地上市公司及國營企業，向「愛的家」提供穩定原材料。

「愛的家」有賣口罩專車，考慮以流動車輛前往公立醫院賣口罩。(程志遠攝)

同時，「愛的家」亦考慮4月開始前往醫管局旗下醫院，推行「一元一口罩」計劃。每人限購2盒，冀支援公立醫院內的所有人員，料受惠人士可達67000人。

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記者：葉泳珊

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