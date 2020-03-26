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【全球大流行】疫情助FB使用量大增　卻無助廣告業務收入

科技 12:32 2020/03/26

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不少人在新冠肺炎疫症大流行期間被迫留在家中，Facebook的使用量突然急增，令Facebook需確保旗下的社交和通訊平台服務穩定。

隨著不同的網絡社交平台出現，全球使用Facebook（FB）的用戶不斷下降。可是，不少人在新冠肺炎疫症大流行期間被迫留在家中，Facebook的使用量突然急增，令Facebook需確保旗下的社交和通訊平台服務穩定。

【新冠肺炎】Facebook助防禦疫情　捐贈72萬個緊急儲備口罩

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據外國網站slashgear報道，意大利的確診人數急升，當地網民使用Facebook的時間增加了 70%，而其他服務如Facebook Live和Instagram的使用量亦大幅上升，即時通訊軟件Facebook Messenger的訊息流量亦增多超過50%。

不過，使用量急升卻同時大量消耗他們的資源。Facebook分析部副總裁Alex Schultz在官方網誌表示，因應疫情而衍生的用量增幅是業界前所未見，要維持穩定服務有一定的挑戰性，尤其是大部份員工都需要留家工作，無法返回辦公室。

目前，Facebook仍能維持正常運作。為改善系統的流暢效率，Facebook採取多項措施應對，包括將部份歐洲國家的Facebook和Instagram影片畫質下調，以減少對系統的負荷。同時亦需要暫停部份內容管理工作，並作出大量測試以應對可能出現的問題。Facebook又指，受到疫情影響，預期全球網上廣告業務的收入會因此下跌，即使其產品使用量提升亦未能對公司受惠。

責任編輯：施雯雯

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