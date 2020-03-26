  • 24°C
香港時間 : 2020326日 (四) 13:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】保利置業去年多賺7成 末期息20.9仙

分析 12:36 2020/03/26

分享：

保利置業完成420億元人民幣的銷售目標，全年合約銷售達到432億元人民幣，按年增長6%。

保利置業 （00119） 公布，由於結轉收入增加，去年股東應佔溢利按年升70%至38.3億元；每股盈利1.0468元，擬派末期息0.209元，現價股息率為7.7厘。

業團指，年內盈利大增，主要因集團在香港的首個獨立操盤開發項目「啟德龍譽」於年內入賬，為收入和淨利潤作出顯著貢獻，而同期結轉的內地項目，毛利率亦取得不俗表現。期內收入為399.4億元，按年升71.9%。

保利去年完成新開工建築面積約420.9萬平方米；合約銷售建築面積約236萬平方米，其中持續銷售項目80個，首次開盤項目10個；竣工建築面積約344.6萬平方米。截至去年底，集團共有67個在 建及待建項目，總建築面積約2173.2萬平方米。

年內本集團完成420億元（人民幣，下同）的銷售目標，全年合約銷售達到432億元，按年增長6%。合約銷售均價約每平方米18303元，其中內地合約銷售均價約每平方米17780元，按年增長2%。在保證銷售增長和利潤空間的同時，2019年重點推進產成品尤其是商業、車位庫存的去化，積極盤活存量資產，改善經營性現金流。

相關文章︰保利料去年度淨利潤增至少60%　惟貴州項目需撥備8億元人民幣

保利上半年純利急升5倍　會密切關注香港市場

 

香港股票 保利置業集團（00119） 銷售 每股盈利 香港 啟德 保利 龍譽

下一篇文章

老店連環結業 背後原因係⋯⋯？（用戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新盤建期付款 風險要留意
新盤建期付款 風險要留意
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署
老店連環結業 背後原因係⋯⋯？（用戶專享）
老店連環結業 背後原因係⋯⋯？（用戶專享）
舖價大跌 邊區有機會執平貨？
舖價大跌 邊區有機會執平貨？
為何新一期居屋變賣剩蔗
為何新一期居屋變賣剩蔗
樓市分析 - 「供平過租」是入市時機？
「供平過租」是入市時機？