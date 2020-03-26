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【業績】保利置業去年多賺7成 今年武漢銷售目標減半

金融經濟 18:17 2020/03/26

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保利置業完成420億元人民幣的銷售目標，全年合約銷售達到432億元人民幣，按年增長6%。

保利置業 （00119） 公布，由於結轉收入增加，去年股東應佔溢利按年升70%至38.3億元；每股盈利1.0468元，擬派末期息0.209元，現價股息率為7.7厘。董事總經理王健表示，截至2月底，全國除了武漢及哈爾濱外，全國其他地區的主要售樓處及建築工地已復工。

武漢土地儲備佔9%

王健亦透露，集團於武漢的土地儲備面積為192萬平方面，佔整體土地儲備約9%。考慮到疫情的影響，會將武漢今年銷售目標減半至25億元。整體而言，集團會以趕工及借助地方政府的支持，力爭全年工程及銷售目標不變，惟料銷售結轉主要集中在下半年。

集團指，年內盈利大增，主要因集團在香港的首個獨立操盤開發項目「啟德龍譽」於年內入賬，為收入和淨利潤作出顯著貢獻，而同期結轉的內地項目，毛利率亦取得不俗表現。期內收入為399.4億元，按年升71.9%。

去年合約銷售達432億人幣

保利去年完成新開工建築面積約420.9萬平方米；合約銷售建築面積約236萬平方米，其中持續銷售項目80個，首次開盤項目10個；竣工建築面積約344.6萬平方米。截至去年底，集團共有67個在建及待建項目，總建築面積約2173.2萬平方米。

年內集團完成420億元（人民幣，下同）的銷售目標，全年合約銷售達到432億元，按年增長6%。合約銷售均價約每平方米18303元，其中內地合約銷售均價約每平方米17780元，按年增長2%。在保證銷售增長和利潤空間的同時，2019年重點推進產成品尤其是商業、車位庫存的去化，積極盤活存量資產，改善經營性現金流。

相關文章︰保利料去年度淨利潤增至少60%　惟貴州項目需撥備8億元人民幣

保利上半年純利急升5倍　會密切關注香港市場

 

香港股票 保利置業集團（00119） 銷售 每股盈利 香港 啟德 保利 龍譽

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