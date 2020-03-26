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【藍籌業績】華潤置地去年核心盈利增長12% 末期息減少1.3%

金融經濟 12:26 2020/03/26

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華潤置地已鎖定於今年內結算的開發物業營業額為1,286.9億元人民幣。

華潤置地 （01109） 去年扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利按年增長12.2%至216.5億元（人民幣，下同）；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利增長18.3%至286.7億元。末期息減少1.3%至0.937元（折合1.026港元），全年股息按年增長0.7%至1.066元（折合1.17港元）。以中午收報31.35元計，現價股息率3.73厘。

開發物業毛利率降6.4個百分點至36.5%

去年綜合營業額1,477.4億元，按年增長21.9%。其中開發物業營業額為1,272億元，按年增長21%；投資物業（包括酒店經營）租金收入120.3億元，按年增長26.3%。全年毛利率37.9%，較前一年下降5.5個百分點。其中，開發物業毛利率降6.4個百分點至36.5%；投資物業則升至66.5%。

截至去年底，已銷售尚未結算的簽約額為2,239.3億元，其中，已鎖定於今年內結算的開發物業營業額為1,286.9億元。

總有息負債比率降5.7個百分點至36.6%，淨有息負債率降3.6個百分點至30.3%。

富力去年多賺16% 全年銷售額未達標

富力地產 （02777） 去年多賺16%至100.9億元， 建議派發末期息每股0.86元。連中期息，全年股息每股 1.28元，按年升4%。期內，權益協議銷售額增加5%至1,381.9億元，略低於目標。

富力指，今年將加快協議銷售的步伐，專注於加速去化周轉及繼續深耕過往擁有強大市場份額的城市。今年的可售資源約為2,700億元，今年協議銷售目標為1,520億元。目前手持現金結餘為384.4億元。

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