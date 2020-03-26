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【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

環球社會熱點 12:22 2020/03/26

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在歐洲蔓延，死亡人數及失業率繼續上升，法國官員周三（25日）表示，在應對疫情爆發方面歐洲不團結，未能在協調方面贏得各國的民心，反而讓其他國家，例如中國和俄羅斯的救援，成功籠絡像意大利這樣疫情嚴重影響的國家。

意大利現在是遭受病毒打擊最嚴重的國家之一，法國和德國最初拒絕為意大利提供口罩和其他設備來幫助應對疫情，意大利其後對兩國提出嚴厲批評，並轉而求助於中國。中國日前以專機運送大量醫療物資到義大利，機上面貼有帶中國國旗和意大利國旗的貼紙，給意大利人留下深刻印象。

俄羅斯軍隊在接到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）命令後，向意大利提供醫療物資幫助。軍隊派出的飛機和卡車上貼有巨大的標語，用俄文和意大利文寫上「來自俄羅斯的愛」（From Russia with Love），上面貼著心形的俄羅斯和意大利國旗。

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路透社引述一名法國總統府顧問稱：「在團結問題上，我們存在弱點。歐洲作為一個整體，並沒有在本地或地區層面上，相互進行具體和充分的溝通。」該法國官員稱，法國和德國後來向意大利派發了數十萬個口罩，但未能獲得足夠的媒體報道，外界仍缺乏歐洲團結的印象。

該官員稱：「德國已經向意大利援助口罩，法國已經向意大利援助口罩，與中國援助的數量一樣。」儘管巴黎嚴重缺乏口罩，但巴黎還是向鄰國援助100萬個口罩和20萬件防護衣。

意大利監控公司（Monitor Italia）最近進行的一項民意調查顯示，88%意大利人認為歐盟在幫助自己的國家方面做得不夠。同一項民意調查顯示，相信歐盟成員國會對意大利不利，對比去年11月，從47%上升到67%。

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責任編輯：曾子龍
 

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