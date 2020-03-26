【新冠肺炎】僱主裁員有何策略　達至勞資雙方均滿意？

▲ 面對裁員問題，僱主可嘗試按以下7大方法處理，以達至勞資雙方均滿意的局面。（資料圖片）

新冠肺炎疫情遲遲未消散，重挫各行各業市道。當裁員無可避免時，僱主應該採取什麼策略，會對勞資雙方也比較好？根據勞工署指引，僱主可嘗試按以下方法處理裁員問題。

僱主裁員策略

1) 當考慮裁員時，應認真做好事前的準備功夫，訂下裁員目標，並確定裁減某個百分比員工的費用

2) 若認為裁員是唯一可行的措施，便須與協商委員會、員工協會或機構內職工會進行坦誠而公開的討論，充分向他們解釋公司正面臨的困境和裁員的原因。尤其須要準備與受影響的僱員及其代表作詳細商討，包括計算終止合約補償的細節等

3) 在商討這些問題時，必須保持耐性及關懷的態度，因裁員會令人情緒激動或緊張，如處理不當，可引發不愉快的事件



4) 確保裁員的準則是客觀、公平及具透明度的，同時不應帶懲罰或歧視的成分。一般來說，可以用工作性質、職業技能和有關因素來作為裁員的準則

5) 為紓緩裁員的打擊，以及顯示對被迫轉業的僱員予以大力支持，僱主也應體恤僱員，發放特惠款項

6) 被裁減的僱員應該獲發一封附有公司信頭的推薦信，證明裁員是由於公司所不能控制的情況所致，與僱員的工作表現無關，以協助他們找尋新工作

7) 向被裁減的僱員表明，一旦機構內的情況回復正常，在將來招聘員工時，所有曾被裁減的僱員會獲得優先考慮

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責任編輯：蘇穎琪