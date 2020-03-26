▲ 【法國疫情】未計死在家或護老院 死者料遠超官方公布

法國是歐洲疫情嚴重的國家之一，法國高級衛生官員相信，新冠肺炎死者人數遠超官方數據，因該數字只包括死在醫院的人，未計死在家或在護老院的病人。法國死亡人數逾1330人，路透社數據顯示，法國死亡人數在3月14日至24日，11天內增加10倍以上，平均每天增加28%。

法國醫院聯盟會長瓦爾杜（Frederic Valletoux）表示，只知道醫院提供的數據，官方死亡數據增幅已經很大，但如果將死於護老院及家中的人也計算在內，數字無疑大大提高。

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法國衞生部長薩洛蒙（Jerome Salomon）周二（24日）稱，當局很快便能統計護老院的死亡人數，很可能導致死亡數字急升。

法媒報道，有數十人在護老院死亡，僅在法國東部的一間就有15人死。《世界報》（Le Monde）周一（23日）指，巴黎的法蘭西島護老院有39人死亡，但私人機構不願公布數據。

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瓦爾杜指，難言新增確診及新增死亡何時放緩；又稱法國與意大利不可比，因兩國措施和檢測程序很大不同，即使意大利國內城市也如此。

法國3月17日封鎖全國，當時新增確診人數平均每日增加26%；直至周二，速度已放緩至平均15%。惟瓦爾杜重申，法國疫情未見頂，亦未知何時見頂。

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