  • 24°C
香港時間 : 2020326日 (四) 12:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【法國疫情】未計死在家或護老院 死者料遠超官方公布

環球社會熱點 12:10 2020/03/26

分享：

【法國疫情】未計死在家或護老院 死者料遠超官方公布

法國是歐洲疫情嚴重的國家之一，法國高級衛生官員相信，新冠肺炎死者人數遠超官方數據，因該數字只包括死在醫院的人，未計死在家或在護老院的病人。法國死亡人數逾1330人，路透社數據顯示，法國死亡人數在3月14日至24日，11天內增加10倍以上，平均每天增加28%。

法國醫院聯盟會長瓦爾杜（Frederic Valletoux）表示，只知道醫院提供的數據，官方死亡數據增幅已經很大，但如果將死於護老院及家中的人也計算在內，數字無疑大大提高。

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

確診照遊山玩水去宗教集會 2南非男被控意圖謀殺

法國衞生部長薩洛蒙（Jerome Salomon）周二（24日）稱，當局很快便能統計護老院的死亡人數，很可能導致死亡數字急升。

法媒報道，有數十人在護老院死亡，僅在法國東部的一間就有15人死。《世界報》（Le Monde）周一（23日）指，巴黎的法蘭西島護老院有39人死亡，但私人機構不願公布數據。

【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診

【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病

瓦爾杜指，難言新增確診及新增死亡何時放緩；又稱法國與意大利不可比，因兩國措施和檢測程序很大不同，即使意大利國內城市也如此。

法國3月17日封鎖全國，當時新增確診人數平均每日增加26%；直至周二，速度已放緩至平均15%。惟瓦爾杜重申，法國疫情未見頂，亦未知何時見頂。

【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

【東京奧運】東京奧組委特別計劃部將開會冀解決奧運推遲後所遇問題

相關文章

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明
今日
蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明
確診照遊山玩水去宗教集會 2南非男被控意圖謀殺
今日
確診照遊山玩水去宗教集會 2南非男被控意圖謀殺
【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病
今日
【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
今日
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診
今日
【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診
疫情 傳染病 法國 巴黎 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

下一篇文章

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間12:00）
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多