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蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

環球政治 11:28 2020/03/26

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全球的新冠肺炎疫情嚴峻，七國集團（G7）外長周三（25日）因應新型肺炎疫情舉行視像會議，但會後卻未有發表聯合聲明。美國媒體報道指，美國國務卿蓬佩奧堅持於聯合聲明中加入「武漢病毒」（Wuhan Virus）一詞，結果遭到其他七國集團成員拒絕。

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美國為今年G7峰會的輪任主席國，負責起草聯合聲明草案。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國於草擬聯合聲明中提及「武漢病毒」，但其他成員國不認同。

CNN引述1名歐洲外交官指，美國於聲明草案中，將疫情蔓延的責任歸咎於中國身上。該名外交官認為國務院的建議成為底線，不應認同這種以病毒作標籤的行為，並加以傳播。

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國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於講話中將矛頭直指中國，表示對方於疫情爆發時欠缺透明度。

蓬佩奧表示，他認為疫情是周三會議中最緊迫的一項議程，又稱：

七國集團今天就中國一直進行虛假信息宣傳活動，進行了很多討論。

（There was a lot of discussion today amongst the G7 about the intentional disinformation campaign that China has been and continues to be engaged in）

至於法國外長德里安（Yves Le Drian）則於會後發聲明指，必須打擊任何出於政治目的利用疫情危機的企圖，又強調所有人應率先團結，以有效打擊疫情。

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美國媒體報道指，美國國務卿蓬佩奧堅持於七國集團（G7）聯合聲明中加入「武漢病毒」（Wuhan Virus）一詞，結果遭到其他成員拒絕。

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