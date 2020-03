蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

全球的新冠肺炎疫情嚴峻,七國集團(G7)外長周三(25日)因應新型肺炎疫情舉行視像會議,但會後卻未有發表聯合聲明。美國媒體報道指,美國國務卿蓬佩奧堅持於聯合聲明中加入「武漢病毒」(Wuhan Virus)一詞,結果遭到其他七國集團成員拒絕。

【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病

【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國為今年G7峰會的輪任主席國,負責起草聯合聲明草案。美國有線新聞網絡(CNN)報道,美國於草擬聯合聲明中提及「武漢病毒」,但其他成員國不認同。

CNN引述1名歐洲外交官指,美國於聲明草案中,將疫情蔓延的責任歸咎於中國身上。該名外交官認為國務院的建議成為底線,不應認同這種以病毒作標籤的行為,並加以傳播。

【西班牙疫情】死亡人數超中國 副總理確診

【美國疫情】特朗普希望 復活節教堂逼滿人

國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)於講話中將矛頭直指中國,表示對方於疫情爆發時欠缺透明度。

蓬佩奧表示,他認為疫情是周三會議中最緊迫的一項議程,又稱:

七國集團今天就中國一直進行虛假信息宣傳活動,進行了很多討論。

(There was a lot of discussion today amongst the G7 about the intentional disinformation campaign that China has been and continues to be engaged in)

至於法國外長德里安(Yves Le Drian)則於會後發聲明指,必須打擊任何出於政治目的利用疫情危機的企圖,又強調所有人應率先團結,以有效打擊疫情。

【英國疫情】21歲女患者逝世 料為英國最年輕死者

【英國疫情】見過英女王不到兩周 查理斯確診新冠肺炎

▲ 美國媒體報道指,美國國務卿蓬佩奧堅持於七國集團(G7)聯合聲明中加入「武漢病毒」(Wuhan Virus)一詞,結果遭到其他成員拒絕。