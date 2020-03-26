南非2男子無視隔離被控意圖謀殺 確診後照返工遊山玩水

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，各國加緊實施隔離，南非2名確診男子，無視隔離令，繼續如常活動，如參與宗教聚會及外出遊山玩水等，曾與多人接觸。2人分別被捕後送往醫院，均被控意圖謀殺。

【美國疫情】恐有第二波疫情 新冠肺炎或成季節疾病

【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

南非警方指，當地一名男子周遊列國後回南非，於3月18日確診受感染，被要求作自我隔離至少14日，但男子沒有理會，繼續打理生意及參與宗教聚會，直至24日方被發現。

另一案件男事主則是到當地的「克魯格國家公園」度假期間，確診感染新冠病毒，被要求留在酒店房隔離，但事主未有理會，繼續行程，期間曾與數量不明的人接觸。

【英國疫情】21歲女患者逝世 料為英國最年輕死者

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

兩人事後被警方拘捕，之後送往醫院，警方決定控告2人意圖謀殺。事件為當地衛生部門帶來極大麻煩，當局正試圖追查他們曾接觸過的人，安排他們接受病毒測試。

南非新冠疫情亦頗為嚴重，確診人數近期快速上升，最新已突破700宗，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）宣布26日起全國封鎖21日，所有非必要商店停業，國民除買食物及就醫外不准外出。

【美國疫情】復活節解封？ Bill Gates斥講法殘暴不負責任

【美國疫情】特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」

責任編輯：林建忠