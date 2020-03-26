大摩郭強盛：市場前景高度不明朗　環球股市仍未見底

▲ 摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛認為，基於中國在疫情上「先進先出」，因此早前上調中資股評級至「增持」。

多次準確預測大市轉向的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）認為，疫情在全球大流行，雖然各國央行採取積極貨幣政策，但市場前景高度不明朗，相信環球股市仍未見底。

早前調高中資股評級至「增持」

他指，自標普500指數於約1個月前見頂後，環球股市的市值已累積縮減約13.6萬億美元，當中歐股市值收縮的幅度最大，但目前也正留意美股市值的縮減情況，基於中國在疫情上「先進先出」，因此早前上調中資股評級至「增持」。

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建議可留意不受供應鏈中斷影響的行業

現時美國十年期債息不足1厘，令高息股變得吸引，建議可留意不受供應鏈中斷影響的行業，如公用股、電訊股及部分醫療保健股，也看好互聯網相關股份如綫上零售及手游，周期股方面，貴金屬股特別是黃金亦吸引。

各國央行相繼減息，他看淡金融股表現，憂慮息差收縮會影響銀行股盈利。

油價跌會利好原油進口國

談到油價走勢，郭強盛認為，油價大跌會令油氣開發商減少勘探方面的資本開支，情況就像2015至2016年間，但油價跌會對原油進口國如中國及部分新興市場屬利好。

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