【新冠肺炎】科企AI分析大廈數據　藉SARS研究倡加強樓宇防疫

▲ 數碼港社群成員之一的Negawatt，其聯合創辦人陳維田教授（右），提出「永續性防疫大廈」的概念，並將概念套用於樓宇操作系統（BOS），推出全新應用方案。

新冠肺炎疫情持續蔓延，本港確診數目不斷上升。早前青衣康美樓及大埔亨泰樓均疑因樓宇結構問題，導致與確診者同住一大廈同一號碼單位的住戶感染，令大眾對大廈樓宇架構及通風問題產生憂慮。本港節能技術公司藉此機會，以人工智能（AI）、大數據及雲端系統分析大廈資訊，加強智能建築平台的防疫方案，解決大廈隱患。

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節能技術公司Negawatt聯合創辦人陳維田，為理工大學屋宇設備工程學系退休教授，曾參與2003年沙士樓宇病毒擴散模式的研究，提出「永續性防疫大廈（Sustainable Immunized Building）」概念，提醒大眾要時常淨化和消毒辦公室空氣的設備。

但他認為，就算經過沙士一役，建築界對病毒傳染依然欠缺防範意識，興建大廈時都只看重設計或節能等效果。今次疫情爆發成為一個契機，喚起大眾意識到樓宇防疫的重要性，開始着重大廈設計與傳染病的關係。

Negawatt於2月初將陳維田提出的概念，套用於Negawatt研發的樓宇操作系統（BOS），推出全新應用方案。行政總裁林忠澤解釋，公司一直利用AI及物聯網（IoT）技術，透過蒐集商廈及購物商場的數據資料，系統就可進行分析，提供節能減碳方案。

▲ 新應用方案主要由大廈的中央冷氣系統著手，收集室內的空氣流動及人流等數據，透過AI分析數據，從而向物管人員提出相應的防疫措施。（湯炳強攝）

林忠澤指，現時不少人擔心若與確診者同一大廈上班，細菌會否透過中央冷氣傳播。所以新應用方案主要由大廈的中央冷氣系統着手，透過觀察大廈運作情況，包括收集室內的空氣流動及人流等數據，助大廈的管理人員預測並調節機電系統，提升室內空氣流動能力及質素，減低細菌在室內的停留時間，並減輕病菌在室內傳播能力。

非僅針對疫情 實時監測尋防疫盲點

陳維田強調，此方案並非只針對新冠肺炎疫情，而是在往後日子，在商廈及購物商場設計上，應從防疫着手，不可在有確診者出現後才消毒。「預防勝於治療」，必須從日常運作及維護中加強防疫功效。

他解釋，新方案除中央空調系統外，亦會着重建築物的通風及排水系統，透過實時監測系統，提醒物管人員作出相應防疫措施。例如擺放感應器，當系統感應到室內環境PM2.5（微細懸浮粒子）平均濃度超出標準，就會立刻對用戶發出警告，並在冷氣系統噴灑藥水殺菌。

陳維田直言，幸好現時有科技協助，能更容易快速尋找大廈設計在防疫上的盲點，對症下藥，盡量減低病毒透過中央冷氣傳播機會。但他亦強烈建議，物管人員除了透過系統協助外，亦要自行設立防疫手冊，做好危機應變措施，可根據系統提供的資訊，作出最合適的防疫措施。

記者：曾曉汶