傳延推新iPhone折射升級需求降 手機股捱沽

受新冠肺炎疫情的影響，蘋果（Apple）每年9月或10月發布新 iPhone的傳統，今年或會推遲。消息指蘋果內部正討論，擬押後推出首部5G版iPhone手機。有分析相信，蘋果考慮延推新iPhone除由於疫情打斷供應鏈外，還反映消費者對手機升級的需求延後。

受消息影響，手機設備股偏軟，舜宇 （02382） 跌1.2%，通達集團 （00698） 跌3.3%，中興通訊 （00763） 跌2.6%，丘鈦科技 （01478） 跌1.3%。

不過，昨日出業績的瑞聲 （02018） 今日造好，現升約6%。

台股的手機設備股亦偏軟，大立光及鴻海跌約1%。

憂疫情阻礙供應鏈運作 並影響全球需求

據日經新聞報道，蘋果內部正討論，是否押後推出首部5G版iPhone手機，因新冠肺炎疫情阻礙供應鏈運作，並影響全球需求，預計蘋果最遲5月會作出決定。

消息人士表示，撇除供應鏈受限問題，蘋果最擔心的是消費者減低手機升級念頭，這或導致蘋果首款5G版iPhone的接受度受影響，而蘋果需要此部5G版iPhone一炮而紅。

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由2011年起，蘋果每年9月或10月都推出新款iPhone，由於iPhone貢獻蘋果收入逾半，因而新iPhone能否大賣，對蘋果至關重要。

責任編輯：錢家鋒