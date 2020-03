【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約確診破3萬「慘過伊波拉」

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,重災區紐約州確診人數突破3萬,佔全美國6.6萬確診病例近半。紐約市醫院爆煲,呼吸機等醫療物資短缺。紐約有醫生直言,今次疫情比西非伊波拉病毒爆發更慘,因為自己在伊波拉疫情中至少無需擔心裝備問題。

紐約市醫療系統已至今接受超過2800新冠肺炎病人。曼哈頓Columbia University Irving Medical Center急症室醫生斯潘塞(Craig Spencer)接受美國傳媒訪問,表示紐約新冠肺炎確診病例數目每日急增,紐約醫院很快就會再也無法應付。

斯潘塞更將新冠肺炎疫情,與2014年西非伊波拉病毒爆發相比:

「新冠病毒瘟疫全球大流行,比伊波拉疫情期間在西非工作更慘,因為我在西非期間,從未需要擔心我的個人保護裝備。」

(This coronavirus pandemic is worse than working in West Africa during Ebola because I never once worried about my personal protective equipment in West Africa.)

斯潘塞形容,新冠病毒不幸地可謂完美,因這病毒在不同年齡人口之間都能迅速傳播,潛力非常可怕。

Columbia University Irving Medical Center首席外科醫生史密斯(Craig Smith)稱,醫院每日病人數目更有10%增幅,20%新冠肺炎病人需要入住深切治療部,其中80%都需要呼吸機,而呼吸機目前極其短缺。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)日前埋怨亦華府支援紐約不足,「要紐約2.6萬人死」後,華府正加緊調動數千部呼吸機前往紐約。美軍1000床位醫院船亦準備部署到紐約市,但預料數周之後才會就位。

面對逆境,史密斯致信鼓勵院內醫護人員,鼓勵他們繼續緊守崗位:

「竹林在颱風之中雖會彎曲,但鮮有折斷。我們就是那片竹林,我們不能折斷。」

(A forest of bamboo bends to the ground in a typhoon but rarely breaks. We are that forest and we must not break.)

