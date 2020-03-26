【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約確診破3萬「慘過伊波拉」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，重災區紐約州確診人數突破3萬，佔全美國6.6萬確診病例近半。紐約市醫院爆煲，呼吸機等醫療物資短缺。紐約有醫生直言，今次疫情比西非伊波拉病毒爆發更慘，因為自己在伊波拉疫情中至少無需擔心裝備問題。

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紐約市醫療系統已至今接受超過2800新冠肺炎病人。曼哈頓Columbia University Irving Medical Center急症室醫生斯潘塞（Craig Spencer）接受美國傳媒訪問，表示紐約新冠肺炎確診病例數目每日急增，紐約醫院很快就會再也無法應付。

斯潘塞更將新冠肺炎疫情，與2014年西非伊波拉病毒爆發相比：

「新冠病毒瘟疫全球大流行，比伊波拉疫情期間在西非工作更慘，因為我在西非期間，從未需要擔心我的個人保護裝備。」

（This coronavirus pandemic is worse than working in West Africa during Ebola because I never once worried about my personal protective equipment in West Africa.）

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斯潘塞形容，新冠病毒不幸地可謂完美，因這病毒在不同年齡人口之間都能迅速傳播，潛力非常可怕。

Columbia University Irving Medical Center首席外科醫生史密斯（Craig Smith）稱，醫院每日病人數目更有10%增幅，20%新冠肺炎病人需要入住深切治療部，其中80%都需要呼吸機，而呼吸機目前極其短缺。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）日前埋怨亦華府支援紐約不足，「要紐約2.6萬人死」後，華府正加緊調動數千部呼吸機前往紐約。美軍1000床位醫院船亦準備部署到紐約市，但預料數周之後才會就位。

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面對逆境，史密斯致信鼓勵院內醫護人員，鼓勵他們繼續緊守崗位：

「竹林在颱風之中雖會彎曲，但鮮有折斷。我們就是那片竹林，我們不能折斷。」

（A forest of bamboo bends to the ground in a typhoon but rarely breaks. We are that forest and we must not break.）

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