【西班牙疫情】死亡人數超中國 副首相也確診

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在歐洲蔓延，死亡人數及失業率繼續上升，西班牙死亡人數已經超過中國的官方數字，成為世界第二高的國家。西班牙副首相卡爾沃（Carmen Calvo）也對新型冠狀病毒測試呈陽性。

西班牙衛生部周三（25日）發布的數據顯示，西班牙全國單日死亡人數增加738人，確診病例增7973人，累計4.7萬宗。相比之下，中國官方報告有3285人死亡，而意大利有6820人死亡。

加泰羅尼亞約有1萬宗病例，而巴斯克地區和安達盧西亞均有3000例病例。但受災最嚴重的地區是首都馬德里附近地區，該地區累計1.4萬宗病例。

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西班牙的感染率增加了5分之1，近2.7萬人正在醫院接受治療。馬德里是受災最嚴重的地區，但加泰羅尼亞的病例也迅速增加。國會表示，緊急狀態再延長兩個星期，直到4月11日。

西班牙政府周三（25日）稱，副首相卡爾沃對新型冠狀病毒測試呈陽性，現年62歲的他目前入院接受治療，並且狀況良好。

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責任編輯：曾子龍

