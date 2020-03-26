【業績】一文看清企業業績　中海外潤地恒安3藍籌盈利齊增（3月26日）

▲ 業績高峰期，一文看清即日業績重點。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月26日（周四）公布的企業業績：

勝獅貨櫃

勝獅貨櫃 （00716） 公布，去年盈利轉盈為虧，全年虧損1.1億美元，2018年全年就賺7338萬美元。

期內，勝獅收入少6成至7.12億美元。

公告及通告 - 末期業績

富力地產

富力地產 （02777） 公布，去年盈利增加16%至100.9億元人民幣，末期股息0.86元人民幣，全年股息1.28元人民幣。

期內，富力確認入賬的營業額增加18%至908.1億元人民幣。

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中國海外

中海外 （00688） 公布， 去年核心盈利343億元人民幣，按年增長10.1%。中海外擬派末期息0.57港元，全年派息就增13%至1.02港元。

中海外全年收入增13.6%至1636.5億元人民幣。

【藍籌業績】中海外去年核心多賺10%、全年派息1.02元 香港土儲新高

公告及通告 - 末期業績

景業名邦

景業名邦 （02231） 公布，去年盈利增30%至5.01億元人民幣，末期股息9.14分人民幣。

期內，景業名邦收入增81%至24.03億元人民幣。

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永嘉

永嘉 （03322） 公布，去年盈利增52%至6421萬元，不派末期息，全年派息少75%至1港仙。

期內，永嘉持續經營業務收益增22.5%至50.7億元。

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光大永年

光大永年 （03699） 公布，去年盈利增1.9%至3730萬元人民幣，末期息人民幣2.03分（相當於2.22港仙），前一年度未有派息。

期內，光大永年收入增16%至7130萬元人民幣。

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華潤置地

華潤置地 （01109） 公布，去年核心股東應佔溢利按年增長12.2%至216.5億元人民幣，末期息減少1.3%至0.937元（折合1.026港元），全年股息按年增長0.7%至1.066元（折合1.17港元）。以中午收報31.35元計，現價股息率3.73厘。

潤地去年綜合營業額1,477.4億元，按年增長21.9%。

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遠大住工

遠大住工 （02163） 公布，去年盈利增長45%至6.77億元人民幣，擬派末期息0.5元人民幣，按年削半。

期內，遠大住工收入升49%至33.7億元人民幣。

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聯想控股

聯想控股 （03396） 公布，去年盈利下跌17%至36.07億元人民幣，擬派末期息0.33元人民幣，按年增10%。

期內，聯想控股收入按年增8%，約3892億元人民幣。

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中化化肥

中化化肥 （00297） 公布，去年盈利增34%至6.16億元人民幣，擬派末期息0.0294港元，按年增31%。

期內，中化化肥收入持平，約229.5億元人民幣。

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保利置業

保利置業 （00119） 公布，去年盈利增71%至38.3億元，擬派末期息0.209港元，按年增7成。

期內，保利收入增72%至399億元。

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恒安國際

恒安國際 （01044） 公布，去年盈利增2.8%至39.08億元人民幣，全年派息增約2%至2.25元人民幣。

期內，收入增9.6%至224.9億元人民幣。

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中軟國際

中軟國際 （00354） 公布去年全年業績，純利按年增5.5%至7.54億元（人民幣，下同），每股盈利為30.71分，按年增4%。派末期息0.0219元。

期內，收入按年增13.8%至120億元。

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上海石油化工

上海石油化工 （00338） 公布去年全年業績，純利按年減少58.5%至22.2億元（人民幣，下同），末期息派0.12元，每股盈利0.205元。

期內，營業收入按年跌6.9%至1003.5億元；銷售淨額按年下跌7.9%至880.6億元。

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寶新置地

寶新置地 （00299） 公布去年全年業績，純利按年增2.71倍至3.86億元。每股盈利8.9仙，按年增214.5%，不派末期息。

期內，收入按年增4.21倍至97.7億元。

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蒙牛

蒙牛 （02319） 公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

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