【業績】一文看清企業業績　中手游去年多賺82% 太興純利跌75%（3月26日）

▲ 業績高峰期，一文看清即日業績重點。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月26日（周四）公布的企業業績：

太興

太興（06811）公佈，去年純利跌75%至7690萬元，經調整溢利跌12%至1.35億元，派末期息1.8仙，連同中期股息，全年派5.04仙。

太興去年收入增長4%至32.5億元。

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中手游

中手游 （00302） 去年經調整淨溢利按年升82%至6.1億元人民幣，收入升9成至30.4億元，每股盈利13.15分，派末期息0.0355港元。

公告及通告 - 末期業績

北京首都機場

北京首都機場 （00694） 去年收入108億元人民幣，按年跌4%，稅後淨利潤為24億元，每股盈利跌15.8%至0.55元，末期股息0.1533元。

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天源集團

天源集團 （06119） 去年純利升1.5倍至1450萬元人民幣，收入增加51.4%至8240萬元，派末期息0.032元。

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中國電力

中國電力 （02380） 去年純利升16.9%至12.8億元人民幣，收入升19.8%至277.6億元，每股基本盈利0.13元，派末期息0.13元。

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曠逸國際

曠逸國際 （01683） 去年虧損414.8萬元。

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上海證大房地產

上海證大房地產 （00755） 去年虧損進一步擴大至10.6億元，收入為13.5億元，按年增加87.5%。

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建中建設

建中建設 （00589） 去年純利增加27.6%至1.8億元人民幣，收入增加32.3%至15.8億元。每股基本盈利0.38元，不派息。

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中國廣核新能源

中國廣核新能源 （01811） 去年純利增26.1%至1.1億美元，收入跌6.1%至12.8億美元，每股盈利為2.59美仙，不派息。

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嘉宏教育

嘉宏教育 （01935） 去年溢利跌21%至2.3億元人民幣，收益增61%至4.9億元，核心純利增9%至2.5億元。派末期股息0.021港仙及特別股息0.054港仙，合共0.075港仙。

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粵海置地

粵海置地 （00124） 去年純利升52.1%至3.4億元，收入升近4.9倍至18.4億元。每股基本盈利19.93仙，不派息。

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北京汽車

北汽 （01958） 公布，去年收入升15%至1746億元（人民幣，下同），純利跌7.8%至40.8億元，每股收益0.5元，派末期息0.17元，按年跌10.5%。

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美高梅中國

美高梅中國 （02282） 公布，去年經營收益增長18.6%至227.65億元，經調整EBITDA增長27.8%至61.8億元，純利升8成至19.3億元。

美高梅派末期息每股0.083元，按年增長1.4倍，連同中期息，全年派息0.177元。

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高偉電子

高偉電子 （01415） 公布，去年收入增長1.3%至約5.4億美元（約42億港元），純利則大增1.1倍至2928萬美元（約2.27億港元），派發末期息每股24.264港仙，按年增加1.67倍，另外派發特別股息每股22.3976港仙。

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中信銀行

中信銀行 （00998） 公布，去年經營收入增長13%至1878.8億元（人民幣，下同），純利增長7.9%至480億元，基本每股收益0.95元，派發股息每10股2.39元。

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藥明生物

藥明生物 （02269） 公佈，去年收入增長57%至39.8億元（人民幣，下同），純利增長6成至10億元，剔除以股份為基礎的薪酬開支以及外匯損益的經調整純利同樣增長6成至12億元，不派息。

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周生生

周生生 （00116） 公佈，去年營業額跌6%至177.4億元，純利跌36%至6.4億元，派末期息每股25仙，按年減少43%，全年派息39仙，以現價7.68元計算，股息率5厘。

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李氏大藥廠

李氏大藥廠 （00950） 公佈，去年收入增長7.1%至12.2億元，純利跌7成至1.25億元，每股盈利21.22仙，派末期息每股3.8仙，按年減少55%。

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華顯光電技術

華顯光電技術 （00334） 公布，純利按年跌35.9%至5245萬元（人民幣，下同），每股盈利2.51分，不派末期息。

期內，收入按年增3.3%至55億元。

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環球信貸集團

環球信貸（016619）公布，純利按年下跌8.6%至6250萬元。每股盈利錄15.6仙，末期息派2.3港仙，連中期息2.4仙，全年派4.7港仙。

期內，收入按年跌2%至1.21億元。

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華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂 （00419） 公布去年全年業績，由盈轉虧。虧損錄2877萬元，2018年同期錄7374萬元。每股虧損0.21仙，不派末期息。

期內，收入按年跌9%至9932.6萬元。

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美圖

美圖 （01357） 公布去年全年業績，虧損大幅收窄。虧損錄3.96億元（人民幣，下同），每股虧損0.08元，不派末期息。2018年同期，虧損錄12.43億元。

期內，收入按年增3.2%至9.8億元，毛利率按年增19.6個百分點至71.5%。

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順龍控股

順龍 （00361） 公布去年全年業績，虧損進一步收窄至2312萬元，每股虧損為0.44港仙，不派末期息。2018年同期，虧損錄4050萬元。

期內，收入按年跌54.7%至2.72億元。

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易鑫集團

易鑫 （02858） 公布去年全年業績扭虧為盈，純利增至3094萬元（人民幣，下同），每股盈利為0.01元，不派末期息。2018年同期，虧損錄1.66億元。

期內，收入按年增5%至58億元。

易鑫去年扭虧賺3100萬 不派息

中遠海運港口

中遠海運港口 （01199） 公布去年全年業績，純利按年增5.1%至3.08億元，每股盈利9.82美仙 ，末期息派15.7港仙，連中期息1.9美仙（約14.82港仙），全年派3.928美仙（約30.52港仙）

期內，收入按年升2.7%至10.27億美元（約80億港元）。

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中國石油

中石油 （00857） 公布去年全年業績，純利按年下跌13.9%至456.8億元（人民幣，下同）每股盈利為0.25分，末期息派0.04243元，連特別息0.02358元，合共派0.06601元。

期內，收入按年增6%至2.5萬億元。

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香港電視

香港電視 （01137） 公布去年全年業績，虧損進一步擴大至2.89億元。每股虧損0.35元，不派末期息。2018年同期，虧損為1.33億元。

期內，收入按年增57.7%至14.3億元。

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勝獅貨櫃

勝獅貨櫃 （00716） 公布，去年盈利轉盈為虧，全年虧損1.1億美元，2018年全年就賺7338萬美元。

期內，勝獅收入少6成至7.12億美元。

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富力地產

富力地產 （02777） 公布，去年盈利增加16%至100.9億元人民幣，末期股息0.86元人民幣，全年股息1.28元人民幣。

期內，富力確認入賬的營業額增加18%至908.1億元人民幣。

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中國海外

中海外 （00688） 公布， 去年核心盈利343億元人民幣，按年增長10.1%。中海外擬派末期息0.57港元，全年派息就增13%至1.02港元。

中海外全年收入增13.6%至1636.5億元人民幣。

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景業名邦

景業名邦 （02231） 公布，去年盈利增30%至5.01億元人民幣，末期股息9.14分人民幣。

期內，景業名邦收入增81%至24.03億元人民幣。

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永嘉

永嘉 （03322） 公布，去年盈利增52%至6421萬元，不派末期息，全年派息少75%至1港仙。

期內，永嘉持續經營業務收益增22.5%至50.7億元。

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光大永年

光大永年 （03699） 公布，去年盈利增1.9%至3730萬元人民幣，末期息人民幣2.03分（相當於2.22港仙），前一年度未有派息。

期內，光大永年收入增16%至7130萬元人民幣。

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華潤置地

華潤置地 （01109） 公布，去年核心股東應佔溢利按年增長12.2%至216.5億元人民幣，末期息減少1.3%至0.937元（折合1.026港元），全年股息按年增長0.7%至1.066元（折合1.17港元）。以中午收報31.35元計，現價股息率3.73厘。

潤地去年綜合營業額1,477.4億元，按年增長21.9%。

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遠大住工

遠大住工 （02163） 公布，去年盈利增長45%至6.77億元人民幣，擬派末期息0.5元人民幣，按年削半。

期內，遠大住工收入升49%至33.7億元人民幣。

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聯想控股

聯想控股 （03396） 公布，去年盈利下跌17%至36.07億元人民幣，擬派末期息0.33元人民幣，按年增10%。

期內，聯想控股收入按年增8%，約3892億元人民幣。

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中化化肥

中化化肥 （00297） 公布，去年盈利增34%至6.16億元人民幣，擬派末期息0.0294港元，按年增31%。

期內，中化化肥收入持平，約229.5億元人民幣。

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保利置業

保利置業 （00119） 公布，去年盈利增71%至38.3億元，擬派末期息0.209港元，按年增7成。

期內，保利收入增72%至399億元。

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恒安國際

恒安國際 （01044） 公布，去年盈利增2.8%至39.08億元人民幣，全年派息增約2%至2.25元人民幣。

期內，收入增9.6%至224.9億元人民幣。

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中軟國際

中軟國際 （00354） 公布去年全年業績，純利按年增5.5%至7.54億元（人民幣，下同），每股盈利為30.71分，按年增4%。派末期息0.0219元。

期內，收入按年增13.8%至120億元。

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上海石油化工

上海石油化工 （00338） 公布去年全年業績，純利按年減少58.5%至22.2億元（人民幣，下同），末期息派0.12元，每股盈利0.205元。

期內，營業收入按年跌6.9%至1003.5億元；銷售淨額按年下跌7.9%至880.6億元。

公告及通告 - 末期業績

寶新置地

寶新置地 （00299） 公布去年全年業績，純利按年增2.71倍至3.86億元。每股盈利8.9仙，按年增214.5%，不派末期息。

期內，收入按年增4.21倍至97.7億元。

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蒙牛

蒙牛 （02319） 公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

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