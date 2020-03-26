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【業績】一文看清企業業績 中軟國際按年賺5.5%至7.54億（3月26日）

金融經濟 11:59 2020/03/26

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港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月26日（周四）公布的企業業績：

中軟國際

中軟國際(00354)公布去年全年業績，純利按年增5.5%至7.54億元（人民幣，下同），每股盈利為30.71分，按年增4％。派末期息0.0219元。

期內，收入按年增13.8%至120億元。

公告及通告 - 末期業績

上海石油化工

上海石油化工（00338）公布去年全年業績，純利按年減少58.5％至22.2億元（人民幣，下同），末期息派0.12元，每股盈利0.205元。

期內，營業收入按年跌6.9%至1003.5億元；銷售淨額按年下跌7.9%至880.6億元。

公告及通告 - 末期業績

寶新置地

寶新置地 （00299） 公布去年全年業績，純利按年增2.71倍至3.86億元。每股盈利8.9仙，按年增214.5%，不派末期息。

期內，收入按年增4.21倍至97.7億元。

公告及通告 - 末期業績

蒙牛

蒙牛 （02319） 公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

相關文章：一文看清企業業績 海底撈多賺43%至23.4億元（3月25日）

香港股票 蒙牛乳業（02319） 寶新置地（00299） 純利 每股盈利

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新華：2、3月銷售受疫情影響 全年目標不變

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