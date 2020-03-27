道指收市升1351點　恒指夜期急漲845點 美滙跌穿100（不斷更新）

▲ 道指期貨升約160點 恒指黑期升約190點（不斷更新）

美國首領失業救濟金人數暴增逾10倍，並大遜市場預期，創歷史新高，反映經濟狀況較為疫弱，惟G20本港時間今晚召開的特別峰會中，國家主席習近平指內地將繼續實施積極財政政策，和穩健的貨幣政策，同時進一步放寬市場「准入」、積極擴大進口及對外投資，又籲減免關稅，令恒指夜期表現未有大受美國數據衝擊，連帶美股開市走勢亦好轉。

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【05：05】道指收市升1351點或6.4%，收報22552點，標指升6%，納指升5.6%，美滙指數跌1.6%至99.42，恒指夜期收報24020點，升845點，高水668點。

【23：32】美滙指數再跌穿100，低見99.77。

【23：25】道指升1000點，報22207點，升1006點，夜期升630點，報23805點，高水453點。

【22：36】G20聯合聲明：不惜一切代價採用所有可行的政策工具，將新冠病毒大流行對全球經濟和社會的損害降到最低。

要求G20央行行長和財長研究G20行動方案，以應對新冠病毒；正向全球經濟注入5萬億美元資金，以抵消疫情對社會、經濟和金融的影響；要求國際勞工組織和經合組織監控新冠病毒流行對就業的影響；G20致力於在疫情期間加強國際貿易合作，各國貿易部長應評估疫情對貿易的影響。

道指一度升近千點，現升857點，報22057點，恒指夜期升509點，報23684點，高水332點。

【22：07】道指升逾700點，報21911點，升711點，恒指夜期升462點，報23637點，高水285點。黑期升392點，23608點。

【22：03】VIX指數下跌7.3%，至59.29水平，距85.47高位，已回落31%。

【22：02】夜期升366點，報23541點，高水189點。

【22：01】美滙指數跌穿100，低見99.87。

【21：58】美國能源部稱，因不確定國會會撥款，取消原定用於擴充戰略儲備的原油及招標採購，稱如果能確保資金，會重新發起招標。油價下挫，紐約期油跌4.3%。

【21：30】港股夜期升約235點，報23410點，高水58點；道指開市亦升約437點，報21637點

【21：02】即市N形走勢，夜期急升172點，低水5點，道指期貨跌幅收窄至140點。

【20：30】美國首領失業救濟金人數328.3萬，增加10.7倍；惟港股夜期走勢將相對堅挺，報23197點，微升22點，低水155點

【20：26】道指期貨即市尋底，最多跌480點，低見20546點。

【20：12】聯儲局主席鮑威爾向市場派發定心丸，指未用盡政策彈藥，不過，道指期貨跌351點，三大指數期貨均跌近2%，金價升7美元，報1640.8美元，油價跌3.3%至23.69美元。

夜期跌17點，低水194點。黑期跌51點

【18：52】美元荒紓解，跌至100.28創全日低位。夜期回勇，升143點，報23318點，低水34點。黑期升103點，報23322點。

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【17：17】恒指夜期開報23128點，最新報23204點，升29點，低水148點。

美國參議院就刺激經濟方案達成共識，道指曾升逾1300點，惟新冠肺炎疫情持續惡化，加上傳出多名參議員提出反對及修訂，道指最終升495點。港股今早高開77點後，開市後隨即倒跌，恒生指數最多倒跌逾300點，其後美國參議院通過經濟刺激方案，將交由眾議院表決，恒指半日微升不足1點，收市全日跌174點，收報23352點。

【16：30】即月期指收報23175點，跌443點或1.9%，低水177點。

【16：10】瑞聲 （02018） 股價逆市升4.9%，為表現最佳藍籌；中信 （00267） 挫5.7%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數收報23352點，跌174點或0.7%；國指收報9447點，跌81點或0.9%。主板成交1218億元。

【16：00】恒指U盤前報23254點，跌272點。

【15：36】港股於尾段跌逾200點，跌穿23300水平。

【15：07】友邦 （01299） 跌幅擴大至1.2%；滙豐 （00005） 跌1.8%。另外，騰訊 （00700） 升幅收窄至近0.5%。

【15：05】內地股市向下，上證收報2764點，跌0.6%；深證收報10155點，跌0.8%。

【14：43】道指期貨跌187點，報20839點。

【14：35】大市午後反覆，暫時跌幅收窄至約100點。

【14：23】部分軟件股逆市上升，金山軟件 （03888） 升2.7%；中軟國際 （00354） 升3.8%。

【14：08】港股午後跌幅擴大至約200點。

【14：02】建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌1.5%；中行 （03988） 跌0.3%；農行 （01288） 跌0.3%。中金預計，國有大行2020年平均利潤增速約為2%。

中金料人行年內再降準 港銀內銀受累、3類金融企業防守力高

【13：58】長和 （00001） 跌0.1%。據港交所 （00388） 股權披露，霍建寧分別在上周五（3月20日）及本周一（3月23日）在場內買入長和股份，共30萬股，涉資1420萬元。

【長和股價】霍建寧連續兩日增持長和 涉資1420萬元

【13：48】大市反覆，再度跌逾100點，回落至23400點水平。騰訊 （00700） 續於385元高位窄幅上落，滙豐 （00005） 跌1.9%。

【13：18】港股午後初段曾跌百點，大市其後再度回升。

【13：17】大市跌幅收窄至約30點，試23500點水平。

【13：12】道指期貨跌約100點，報20918點。

【13：10】潤地 （01109） 績後跌幅擴大至近4.7%，報30.45元。

【13：02】港股午後初段轉跌近100點，至24200水平。

【13：00】多隻藍籌股中午公布業績，其中內房股中海外 （00688） 股價績後跌幅0.6%；潤地 （01109） 績後跌1.9%；另外，恒安 （01044） 績後跌2%。

【12：39】中國海外發展 （00688） 去年核心盈利343億元人民幣，按年增長10.1%。中海外擬派末期息0.57港元，全年派息就增13%至1.02港元。

【藍籌業績】中海外去年核心多賺10%、全年派息1.02元 香港土儲新高

【12：37】聯想控股 （03396） 去年少賺17%，錄純利36.07億元人民幣，每股基本盈利為1.54元人民幣，建議派付末期股息每股0.33元人民幣，按年升10%。

【業績】聯想控股去年少賺17% 派末期息0.33人幣按年增一成

【12：30】恒安國際 （01044） 去年盈利按年增2.8%至39.1億元人民幣，末期股息1.25元人幣，全年派息2.25元人幣，增5分人民幣。

華潤置地 （01109） 去年核心股東應佔溢利按年增12.2%至216.5億元人民幣；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利增長18.3%至286.7億元。末期息減少1.3%至0.937元（折合1.026港元）。

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【藍籌業績】華潤置地去年核心盈利增長12% 末期息減少1.3%

【12：13】騰訊 （00700） 半日升1.2%；滙豐 （00005） 跌1.5%。另外，友邦 （01299） 跌0.2%；中移動 （00941） 升1.7%；港交所 （00388） 升0.3%。

【12：00】恒生指數中午收報23527點，微升不足1點；國指中午收報9548點，升19點或0.2%。主板成交673億元。

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【11：55】美國參議院通過經濟刺激方案，將交由眾議院表決。恒生指數轉升約20點。

【11：45】港股上午收市前跌幅收窄至不足100點，報23435點。

【11：39】道指期貨升26點，報21052點。

【11：27】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%，報2776點；深證跌0.3%，報10211點。

【11：24】同程藝龍 （00780） 績後造好，股價逆市升3.9%。同程藝龍去年純利為6.9億元人民幣，按年增長29.8%，而年內經調整溢利則報15.4億元人民幣，升68.6%；不派息。

同程藝龍去年純利增3成 今年首季收入淨額受累疫情跌逾4成

【業績】一文看清企業業績 寶新置地純利按年增2.7倍至3.86億（3月26日）

【11：03】港股跌幅進一步收窄至約100點，於23400點水平。

【10：59】大市跌幅收窄至約160點，於23360點水平。

【10：56】恒大 （03333） 股價升幅擴大至近6%，高見13.46元。

【10：51】騰訊 （00700） 股價近期強勢，股價逆市升0.5%；至於ATM 3股之一美團 （03690） 亦升0.2%。阿里巴巴 （09988） 則暫無升跌。

【10：39】瑞聲 （02018） 未受傳蘋果或延推5G手機消息拖累，股價逆市升近3%；舜宇 （02382） 則隨市跌1.3%。

瑞聲曾升7% 未受蘋果或因疫情押後推出5G iPhone拖累

【10：25】醫療股逆市向上，平安好醫生 （01833） 升近1%；阿里健康 （00241） 升3.3%。

【10：23】ATM 3股偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 微跌不足0.1%。

【10：18】大家樂 （00341） 跌2%。大家樂宣布，由3月27日起大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6時30分後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

大家樂旗下餐廳周五起暫停晚市堂食 餐廳將安裝透明分隔膠板

【10：13】大市跌幅擴大至逾300點，試穿23200點水平。

【10：11】電視廣播（00511，TVB）績後逆市靠穩，升0.6%。電視廣播去年收入減少18%至36.5億元，虧損擴大至2.95億元，若撇除星美債券3.3億元的公平值虧損，公司股東應佔溢利為3500萬元。董事局建議派末期息每股0.2元，按年減少71%。

【TVB業績】電視廣播虧損擴大至2.95億 星美債券減值3.3億

【10：04】港股跌幅擴大至約240點。

【09：50】餐飲龍頭海底撈 （06862） 績後跌逾2%，低見29.8元。海底撈去年錄得純利23.4億元人民幣，按年升42.4%；收入為265.6億元人民幣，年漲56.5%，派末期息0.15港元。

【海底撈股價】海底撈去年多賺42% 去年新開店308家

【09：41】三桶油下跌，中海油 （00883） 績後跌逾2%、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別跌逾1%。

【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年

中海油擬削減資本開支及產量目標 油價如大海潮汐一樣大起大落

【09：38】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見45.15元。

滙豐押後香港股東非正式會議 直至情況安全及許可

【09：30】港股開市後隨即倒跌近200點。

【09：23】騰訊 （00700） 升1.6%，開報386元；友邦 （01299） 升2.8%，開報70元。滙豐 （00005） 跌0.8%，開報45.95元。

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【09：20】恒生指數開報23604點，升77點；國指開報9452點，跌77點。

【09：14】即月期指開報23455點，跌163點或0.7%，低水72點。

【09：08】蒙牛 （02319） 公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

【蒙牛業績】蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

【08：26】恒指黑期升約190點，報23755點。美股期貨上升，道指期貨升157點，報21183點。

【08：05】報道指蘋果內部正討論，是否押後推出首部5G版iPhone手機，因新冠肺炎疫情阻礙供應鏈運作，並影響全球需求，預計蘋果最遲5月會作出決定。

【5G手機】蘋果據報擬押後推5G版iPhone手機 最遲5月決定

【07：00】道指曾升逾1300點，其後升幅收窄，最終升495點，報21200點；標指報2475點，升28點；納指收報7384點，倒跌33點。

港股ADR收報23601點，升74點或0.3%；恒指夜期收報23837點，升219點或0.9%。

道指升495點港股ADR升74點 紐約期油再升2%

責任編輯︰梁浩碩