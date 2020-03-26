恒生指數高開77點 友邦升近3%（不斷更新）

▲ 道指期貨升約160點 恒指黑期升約190點（不斷更新）

美國參議院就刺激經濟方案達成共識，道指曾升逾1300點，惟新冠肺炎疫情持續惡化，加上傳出多名參議員提出反對及修訂，道指最終升495點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約74點，恒指開報23601點。

聯儲局前主席伯南克：今次情況與金融危機相反 疫情受控後貨幣政策方可見效

【09：30】港股開市後隨即倒跌近200點。

【09：23】騰訊 （00700）升1.6%，開報386元；友邦（01299）升2.8%，開報70元。滙豐（00005）跌0.8%，開報45.95元。

【09：20】恒生指數開報23604點，升77點；國指開報9452點，跌77點。

【09：14】即月期指開報23455點，跌163點或0.7%，低水72點。

【09：08】蒙牛（02319）公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

【蒙牛業績】蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

【08：26】恒指黑期升約190點，報23755點。美股期貨上升，道指期貨升157點，報21183點。

【08：05】報道指蘋果內部正討論，是否押後推出首部5G版iPhone手機，因新冠肺炎疫情阻礙供應鏈運作，並影響全球需求，預計蘋果最遲5月會作出決定。

【5G手機】蘋果據報擬押後推5G版iPhone手機 最遲5月決定

【07：00】道指曾升逾1300點，其後升幅收窄，最終升495點，報21200點；標指報2475點，升28點；納指收報7384點，倒跌33點。

港股ADR收報23601點，升74點或0.3%；恒指夜期收報23837點，升219點或0.9%。

道指升495點港股ADR升74點 紐約期油再升2%

責任編輯︰梁浩碩