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恒生指數早段倒跌200點 滙豐跌逾2%（不斷更新）

金融經濟 10:05 2020/03/26

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道指期貨升約160點 恒指黑期升約190點（不斷更新）

美國參議院就刺激經濟方案達成共識，道指曾升逾1300點，惟新冠肺炎疫情持續惡化，加上傳出多名參議員提出反對及修訂，道指最終升495點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約74點，恒指開報23601點。

聯儲局前主席伯南克：今次情況與金融危機相反 疫情受控後貨幣政策方可見效

美國呼籲沙特結束與俄羅斯石油價格戰

【業績】一文看清企業業績 寶新置地純利按年增2.7倍至3.86億（3月26日）

【10：04】港股跌幅擴大至約240點。

【09：50】餐飲龍頭海底撈（06862）績後跌逾2%，低見29.8元。海底撈去年錄得純利23.4億元人民幣，按年升42.4%；收入為265.6億元人民幣，年漲56.5%，派末期息0.15港元。

【海底撈股價】海底撈去年多賺42%　去年新開店308家

【09：41】三桶油下跌，中海油 （00883）績後跌逾2%、中石油（00857）、中石化（00386）分別跌逾1%。

【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年

中海油擬削減資本開支及產量目標　油價如大海潮汐一樣大起大落

【09：38】滙豐（00005）跌逾2%，低見45.15元。

【09：30】港股開市後隨即倒跌近200點。

【09：23】騰訊 （00700）升1.6%，開報386元；友邦（01299）升2.8%，開報70元。滙豐（00005）跌0.8%，開報45.95元。

【騰訊股價】騰訊最有資格　成為最強助攻助守股？

【09：20】恒生指數開報23604點，升77點；國指開報9452點，跌77點。

【09：14】即月期指開報23455點，跌163點或0.7%，低水72點。

【09：08】蒙牛（02319）公布全年業績，蒙牛去年多賺34.9%至41.054億元人民幣，每股基本盈利升34.7%至1.049元，派末期息0.181元人民幣。另外，蒙牛預計，新冠肺炎疫情對今年上半年度銷售及財務表現産生不利影響。

【蒙牛業績】蒙牛去年多賺34.9% 料新冠肺炎疫情不利上半年度銷售

【08：26】恒指黑期升約190點，報23755點。美股期貨上升，道指期貨升157點，報21183點。

【08：05】報道指蘋果內部正討論，是否押後推出首部5G版iPhone手機，因新冠肺炎疫情阻礙供應鏈運作，並影響全球需求，預計蘋果最遲5月會作出決定。

【5G手機】蘋果據報擬押後推5G版iPhone手機 最遲5月決定

【07：00】道指曾升逾1300點，其後升幅收窄，最終升495點，報21200點；標指報2475點，升28點；納指收報7384點，倒跌33點。

港股ADR收報23601點，升74點或0.3%；恒指夜期收報23837點，升219點或0.9%。

道指升495點港股ADR升74點 紐約期油再升2%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 海底撈（06862） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 藍籌股 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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