【美股收市】救市方案突添變數 道指升幅收窄至495點
環球經濟金融 04:15 2020/03/26
美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，刺激道指尾段升幅擴大至超過1300點，並一度收復22000點關 ； 惟全球多國疫情持續惡化，加上收市前傳出多名參議員提出反對及修訂，救市方案可能延誤表決，道指升幅明收窄逾半，納指更倒跌。
美股周三大幅波動。道指最多飆升1315點，收市僅升495點，報21200點；標指報2475點，升28點；納指收報7384點，跌33點。
摩根大通預期，受到疫情影響，供應鏈受到疫情干擾，蘋果可能要推遲一個月至兩個月，才能發布新一代iPhone。消息傳出後，蘋果漲幅應聲收窄，最終收跌0.55%。
路透報道，美國白宮與參議院達成刺激經濟計劃中，預備為航空業提供250億美元援助。波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，股價飆24% ， 是表現最好的道指成分股。
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計顯示，全球確診新冠病毒人數增至45.1355萬人，死亡人數達到2.0499萬人。
美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡。紐約州的疫情嚴重，確診人數超過3萬。
評級機構穆迪預計，二十國集團（G20）集團2020年的經濟將受疫情影響，美國與歐洲國內生產總值（GDP）至少跌兩個百分點 ；二十國集團整體GDP會出現0.5個百分點的收縮。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+495點
|21200點
|美國標指
|+28點
|2475點
|美國納指
|-33點
|7384點
|歐洲Stoxx 600指數
|+3.1%
|313.38點
|美匯指數
|-1.1%
|100.91
|歐元
|持平
|1.0882美元
|日圓
|持平
|111.21兌1美元
|美國2年債息
|-4點子
|0.334厘
|美國10年債息
|+6點子
|0.875厘
|紐約期油
|+1.2%
|24.31美元
|倫敦布蘭特期油
|+1.0%
|27.43美元
|現貨金
|+0.1%
|1611.9美元
|＊截至本港4時15分
責任編輯：柯志宏