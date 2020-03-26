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【美股收市】救市方案突添變數 道指升幅收窄至495點  

環球經濟金融 04:15 2020/03/26

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美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，刺激道指尾段升幅擴大至超過1300點，並一度收復22000點關 ； 惟全球多國疫情持續惡化，加上收市前傳出多名參議員提出反對及修訂，救市方案可能延誤表決，道指升幅明收窄逾半，納指更倒跌。

美股周三大幅波動。道指最多飆升1315點，收市僅升495點，報21200點；標指報2475點，升28點；納指收報7384點，跌33點。

摩根大通預期，受到疫情影響，供應鏈受到疫情干擾，蘋果可能要推遲一個月至兩個月，才能發布新一代iPhone。消息傳出後，蘋果漲幅應聲收窄，最終收跌0.55%。

路透報道，美國白宮與參議院達成刺激經濟計劃中，預備為航空業提供250億美元援助。波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，股價飆24% ， 是表現最好的道指成分股。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計顯示，全球確診新冠病毒人數增至45.1355萬人，死亡人數達到2.0499萬人。

美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡。紐約州的疫情嚴重，確診人數超過3萬。

評級機構穆迪預計，二十國集團（G20）集團2020年的經濟將受疫情影響，美國與歐洲國內生產總值（GDP）至少跌兩個百分點 ；二十國集團整體GDP會出現0.5個百分點的收縮。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +495點 21200點
美國標指 +28點 2475點
美國納指 -33點 7384點
歐洲Stoxx 600指數 +3.1% 313.38點
     
美匯指數 -1.1% 100.91
歐元 持平 1.0882美元
日圓 持平 111.21兌1美元
     
美國2年債息 -4點子 0.334厘
美國10年債息 +6點子 0.875厘
     
紐約期油 +1.2% 24.31美元
倫敦布蘭特期油 +1.0% 27.43美元
現貨金 +0.1% 1611.9美元
     
＊截至本港4時15分    

責任編輯：柯志宏

 

疫情 美股 航空業 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 GDP G20 穆迪 紐約州
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