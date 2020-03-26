【新冠肺炎】世衞促各國封城阻播毒 美國累計逾6萬確診

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，各國應該實行全面封鎖措施，減少新冠病毒在社區傳播 ； 政府應該要求人民留在家中，阻斷人員流動，以紓緩疫情擴散，減少醫療體系壓力。

譚德塞認為，在中國疫情嚴峻時，部分國家沒有採取合適的防範措施，錯過了阻止病毒擴散的時機。他認為，死於疫情的最終人數，端視各國與人民如何應對。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計顯示，全球確診新冠病毒人數增至45.1355萬人，死亡人數達到2.0499萬人，康復人數為11.1895萬人。

美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡。紐約州的疫情嚴重，確診人數超過3萬，死亡人數增至199人。

新型肺炎肆虐歐洲，西班牙死亡個案超越中國，成為繼意大利後另一個受疫情嚴重影響的國家，過去24小時，死亡病例急增738宗，累計3434宗，西班牙副首相卡爾沃檢測呈陽性，已經入院治療。

意大利過去24小時，增683宗死亡病例，較前一日略為下跌，累計7503人死亡，另外新增超過5千宗確診。