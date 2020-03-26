  • 22°C
香港時間 : 2020326日 (四) 04:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】世衞促各國封城阻播毒  美國累計逾6萬確診

環球社會熱點 03:29 2020/03/26

分享：

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，各國應該實行全面封鎖措施，減少新冠病毒在社區傳播 ; 政府應該要求人民留在家中，阻斷人員流動，以紓緩疫情擴散，減少醫療體系壓力。
譚德塞認為，在中國疫情嚴峻時，部分國家沒有採取合適的防範措施，錯過了阻止病毒擴散的時機。他認為，死於疫情的最終人數，端視各國與人民如何應對。

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新統計顯示，全球確診新冠病毒人數增至45.1355萬人，死亡人數達到2.0499萬人，康復人數為11.1895萬人。
美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡。紐約州的疫情嚴重，確診人數超過3萬，死亡人數增至199人。
新型肺炎肆虐歐洲，西班牙死亡個案超越中國，成為繼意大利後另一個受疫情嚴重影響的國家，過去24小時，死亡病例急增738宗，累計3434宗，西班牙副首相卡爾沃檢測呈陽性，已經入院治療。
意大利過去24小時，增683宗死亡病例，較前一日略為下跌，累計7503人死亡，另外新增超過5千宗確診。

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間04:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】習近平與默克爾通電話 願與G20團結抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間03:00）
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半