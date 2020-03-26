【美股午市】憧憬救經濟方案 道指飆逾1300點重上22000關

美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，美股反覆向上，道指升幅擴大至逾1300點，曾重上22000關。

截至本港時間凌晨1時48分，道指報22006點，升1302點或6%；標普500指數報2569點，升122點；納指報7665點，升247點。波音公司股價飆逾31% ,是表現最好的道指成分股。 油股雪佛龍與埃克森美孚亦急漲逾38%。

美國參議院據報正落實救市細節，其中5,000億美元將會用作企業救急貸款，協助受疫情重創的企業，波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，股價爆升。

路透報道，美國白宮與參議院達成刺激經濟計劃中，預備為航空業提供250億美元援助，另外80億美元則向空運業及機場外判公司提供援助，即援助總額達到330億美元。