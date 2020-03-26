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【美股午市】憧憬救經濟方案 道指飆逾1300點重上22000關

環球經濟金融 01:51 2020/03/26

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美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，美股反覆向上，道指升幅擴大至逾1300點，曾重上22000關。

截至本港時間凌晨1時48分，道指報22006點，升1302點或6%；標普500指數報2569點，升122點；納指報7665點，升247點。波音公司股價飆逾31% ,是表現最好的道指成分股。 油股雪佛龍與埃克森美孚亦急漲逾38%。

美國參議院據報正落實救市細節，其中5,000億美元將會用作企業救急貸款，協助受疫情重創的企業，波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，股價爆升。

路透報道，美國白宮與參議院達成刺激經濟計劃中，預備為航空業提供250億美元援助，另外80億美元則向空運業及機場外判公司提供援助，即援助總額達到330億美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +1302點 22006點
美國標指 +122點 2569點
美國納指 +247點 7665點
歐洲Stoxx 600指數 +3.1% 313.38點
     
美匯指數 -0.8% 101.21
歐元 +0.7% 1.0859美元
日圓 持平 111.18兌1美元
     
美國2年債息 -6點子 0.312厘
美國10年債息 -2點子 0.799厘
     
紐約期油 +2.7% 24.65美元
倫敦布蘭特期油 +2.0% 27.68美元
現貨金 -0.1% 1607.1美元
     
＊截至本港1時50分    
美股 疫情 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 波音（Boeing，美：BA） 美國參議院

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