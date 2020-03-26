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【美股即時】道指升近900點　波音Nike成最大功臣

股樓投資 00:40 2020/03/26

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道指漲幅進一步擴大至4%，日內漲近900點，當中以波音及Nike兩大成份股貢獻最大，前者升33.6%，報167美元，後者升11.5%，報79.5美元。標普則升1.18%，據報美國參議院的援助方案中，航空業將合共可獲320億美元補助，當中客運航空公司將獲得250億美元，貨運航空公司則可獲40億美元，承包商則可獲30億美元補助。不過，納指則受包括Amazon、alphabet及Facebook等重磅科技股拖累，目前僅升0.2%。

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另外，美國疾控中心最新公布，截至3月24日，美國新冠肺炎病例達到54453宗，比前一日的44183多近萬宗新增個案，死亡個案增至737宗，比前一日的544宗多近200宗。雖然疫情未有轉好跡象，但美國總統特朗普（Donald Trump）早前卻指，希望美國企業能在數周內復工，而非數月內復工，又指企業繼續停擺的影響比新冠肺炎更嚴重。他早前對記者說：「我們無辦法面對比現在更糟的問題。」又在Twitter帖文中指:「我們要重新開放國家，因為我認為國家停擺的問題將會很大。」

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撰文 : 林展鋒

美股 特朗普 航空業 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 航空 美元 美國 Facebook Alphabet

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