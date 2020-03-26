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【海底撈】頤海國際去年多賺逾38%　2月華南地區火鍋底料銷量飆升6倍

金融經濟 00:26 2020/03/26

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頤海國際去年多賺逾38.8%，疫情期間第三方銷售大增。

海底撈火鍋料生產生頤海國際 （01579） 業績出爐，去年純利升38.8%至7.2億元（人民幣，下同），收入升59.7%至26.8億元，毛利升58%至16.4 億元。每股盈利0.741元，不派末期息。頤海國際表示，海底撈為是公司最大客戶，其門店在疫情期間停業時間延長，有可能公司業務、經營及財務。截至目前 公司第三方零售業務正常運行。

公司核心業務火鍋調味料銷售中，來自海底撈的銷售收入增加逾4成至15.9億元，而來自第三方的銷售收入增加5成至12.2億元。而海底撈的銷售收入佔比從2018年的43.9%下調至38.8%。電商銷售渠道方面，公司在天貓、京東等電商平台擁有5家旗艦店，綫上銷售增長26.4%至2.7億元。

按地區劃分，華南市場收入佔比達51.4%，華北市場收入佔比為44.9%。本報引述頤海國際知情人士指，自新冠肺炎爆發，內地減少外出聚餐後，在家「打邊爐」次數增多，反而刺激公司火鍋底料銷量大增。單計華南地區，2月海底撈火鍋底料銷售達1882萬元，較去年同期大幅增長617%；海底撈自煮小火鍋銷售達2466萬元，増長374%。而截至3月24日，3月火鍋底料銷售升3.68倍，自煮小火鍋銷量増升1.8倍。

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