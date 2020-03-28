【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享） 環球經濟金融 08:05 2020/03/28 分享： 美國聯儲局本月一連串的救市行動，環球市場的波動卻未見明顯減弱，信貸緊縮的陰霾始終揮之不去。流動性趨緊，黃金、債券等避險資產同樣遭到拋售，現金為王再次成為投資主旋律，2008年金融海嘯重演的風險持續上升。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】聯儲局籲國會 應「慷慨大方」推經濟刺激措施 2020/03/23 【美國疫情】聯儲局籲國會 應「慷慨大方」推經濟刺激措施 【現金為王】現金是最佳避險資產 基金經理笑言應增持1倍 2020/03/19 【現金為王】現金是最佳避險資產 基金經理笑言應增持1倍 【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元 2020/03/19 【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元 【美國減息】為何等不了本周議息：疫情殺得措手不及 2020/03/16 【美國減息】為何等不了本周議息：疫情殺得措手不及 最新專欄文章 更多 約翰遜Borris Johnson也確診新冠肺炎 曾話過佛系抗疫原來為了這個原因...... 2020/03/27 約翰遜Borris Johnson也確診新冠肺炎 曾話過佛系抗疫原來為了這個原因...... 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 2020/03/27 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版 2020/03/26 波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 2020/03/26 【美國疫情分析】經濟重於人命？ 特朗普絕非唯一（訂戶專享） 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 2020/03/25 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 貨幣政策 中央銀行 債券 美國聯儲局 鮑威爾 公司債券 垃圾債券 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入