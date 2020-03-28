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【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享）

環球經濟金融 08:05 2020/03/28

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美國聯儲局本月一連串的救市行動，環球市場的波動卻未見明顯減弱，信貸緊縮的陰霾始終揮之不去。流動性趨緊，黃金、債券等避險資產同樣遭到拋售，現金為王再次成為投資主旋律，2008年金融海嘯重演的風險持續上升。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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