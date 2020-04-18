【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何

美國聯儲局上月一連串的救市行動，環球市場的波動卻未見明顯減弱，信貸緊縮的陰霾始終揮之不去。流動性趨緊，黃金、債券等避險資產同樣遭到拋售，現金為王再次成為投資主旋律，2008年金融海嘯重演的風險持續上升。

月初連出多招，市場憂慮不減

本周三箭齊發，變相直接放貸

持貨變垃級債，帳面虧損難料

早在3月23日再次出手之前，鮑威爾（Jerome Powell）領導的聯儲局，已連出5招穩定金融體系：

1. 分兩次大幅減息合共1.5厘，令聯邦基準利率降到0至0.25厘；

2. 推出新一輪量化寬鬆計劃（QE），購買5,000億美元國債及2,000億美元按揭抵押證券（mortgage-backed securities，MBS）；

3. 多次透過回購市場，注入1.5萬億美元流動性；

4. 自2008年金融海嘯以來，再次購買商業票據；

5. 與環球逾10家央行，簽定為期半年的美元掉期協議。

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可惜，「鮑5招」似乎未能令市場安心，鮑威爾3月30日不得不使出終極必殺技，而且一加碼就是三箭齊發，甚至被認為與直升機撒錢無異。

首先，新一輪QE的買債規模，由原本合共買債7,000億美元，改為不設上限，等同「無限量寬」（unlimited QE），到最後埋單時，隨時超越過去10年的近4萬億美元規模。

其次，設立針對性的新融資機制，支持大型僱主（聘用大量人手的企業）、家庭及消費者。機制亦容許以學生、信用卡、汽車等消費者貸款組成的資產抵押證券（asset-backed securities，ABS），作為借貸抵押品。

最後，聯儲局擺脫《聯邦儲備法案》的制肘，與財政部合作成立「特殊目的工具」（special purpose vehicle，SPV），分別於一手及二手市場購買企業債，變相直接借貸予企業。

購買範圍不但涵蓋BBB級企業債（投資級別最低評級，再低一級就是俗稱垃圾債的非投資級別），連美國上市的企業債交易所買賣基金（exchange-traded fund，ETF）也不放過。

這遑論聯儲局還提及，快將宣布中小企業直接貸款計畫（Main Street Business Lending Program），直接借貸予受疫情影響的企業。

聯儲局明言，將致力使用全部工具來支持家庭、企業和美國經濟。局方同時呼籲政府及民間必須採取積極行動，抑制失業與經濟產值下滑的惡化，務求疫情緩和之後，經濟可望迅速恢復。

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作為美國央行，更是全球最重要的中央銀行，聯儲局不惜一切確保市場流動性，穩住金融體系，令飽受疫情困擾的美國經濟，無須再額外擔心金融危機的衝擊，做法合情合理。

不過，聯儲局今次三箭齊發，堪稱一招比一招辣，若稍一不慎，後遺症肯定較過去10年的3輪量寬更大，影響更加深遠。

這源於聯儲局大舉介入企業債市場，以至直接借貸予受影響企業，已符合經常提及的直升機撒錢定義，等同扮演最後放貸者的角色，繞過中介的商業銀行，將放貸責任全部攬上身。

雖然聯儲局表示，個別企業債的購買規模不會高於流通量10%，但局方大舉買入企業債，仍然極大機會成為企業債市場的最大買家，甚至擁有絕對影響力，情況一如過去10年的美國國債及MBS市場一樣。

美國企業債市場規模高達10萬億美元，BBB更是數量及金額最多的級別。若美國經濟短期內未見起色，債券降級潮必定隨之而來，「新末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）及多家券商的分析師均指，多達1萬億美元的BBB級企業債將首當其衝，意味聯儲局也須承受沉重損失。

最佳例子是這幾年大量買入日股ETF的日本央行，受累於環球股災，目前帳面虧損已介乎2萬億至3萬億日圓。

聯儲局多年來大肆「印銀紙」，早已不計成本，資產負債表高處未算高。況且，這只不過是數字遊戲，難對作為霸權貨幣的美元帶來太大貶值壓力，以至進一步影響美國的債務評級，聯儲局絕對輸得起。

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