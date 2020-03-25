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【海底撈股價】海底撈去年多賺42%　去年新開店308家

金融經濟 23:26 2020/03/25

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海底撈全年業績放榜，去年新開308家門店，全球共有768家門店。

餐飲龍頭海底撈（06862）業績放榜，去年錄得純利23.4億元（人民幣，下同），按年升42.4%；收入為265.6億元，年漲56.5%，派末期息0.15港元，現價股息率為0.48厘。自疫情爆發，海底撈暫停大陸所有餐廳營業，並於本月12日重啟大部分門店，集團稱，門店經營表現正在逐步改善，現仍未能合理評估，預期採取改善措施及現有資金來源，將持續經營。

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海底撈去年現金流大幅下跌，減少46%至22.22億元，集團解釋，主要反映業務擴張、償還租賃負債、償還銀行借 款、股息分派及收購一間附屬公司的現金流出淨額的資本支出。

集團去年新開308家門店，全球門店由2018年的466家增至768家，但由於租約及其他商業原因，關閉6家餐廳。當中，內地擁有716家門店，海外則有52家。

海底撈去年服務超過2.44億人次，整體人均消費升4%至105.2元，惟平均翻檯率減少至4.8次每天，同店銷售為120.6億元，同店銷售增長率為1.6%。

至於業務方面，即使海底撈餐廳收入升55%至255.9億元，收入佔比從2018年97.2%下調至96.3%，其仍為核心業務；外賣業務為4.5億元，増近4成，但收入佔比微縮0.2個百分比至1.7%。

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